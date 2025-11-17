"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Озона

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Озон" и целевую цену на уровне 6500 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой.

"Озон" опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал 2025 года, которые мы оцениваем позитивно, - пишет эксперт. - На днях "Озон" объявил о намерении выплачивать дивиденды. Совет директоров рекомендовал выплатить 143,55 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 3,5%. Общий объем выплат может составить 30 млрд рублей. Возобновление торгов, вероятность включения в индекс Мосбиржи, первый в истории дивиденд и байбек на 25 млрд руб. повышают инвестиционную привлекательность акций компании".

