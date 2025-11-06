Совкомбанк сохраняет позитивную оценку акций МДМГ

Совкомбанк сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), говорится в комментарии аналитика Олеси Варламовой.

"Выручка эмитента за 9М25 выросла на 28%, это произошло не только за счет роста операционных показателей и среднего чека, но и благодаря консолидации результатов сети медцентров "Эксперт", которую "Мать и дитя" приобрела в мае 2025 года, - отмечает эксперт. - Важно учесть, что результаты "Эксперта" в 2025 году консолидируются с конца мая, а начиная с 2026 года уже за полный календарный год. За счет этого высокий прирост выручки, обусловленный покупкой, сохранится не только в текущем году, но и следующем".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.