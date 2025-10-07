"Финам" повысил прогнозную цену паев iShares Gold Trust до $80

"Финам" повысил прогнозную стоимость паев биржевого траста iShares Gold Trust с $62 до $80 за штуку, что предполагает потенциал роста 9% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Николая Дудченко.

"Фундаментальная и геополитическая картина в ценах на золото продолжает складываться позитивно. Есть вероятность продолжения роста цены на фоне неопределенностей, связанных с тарифной и налоговой политикой Д. Трампа, а также отсутствия разрешения конфликта на Ближнем Востоке и наличия других очагов напряженности. В базовом сценарии предполагаем, что в IV квартале 2025 года цена на золото может попытаться выйти к отметке $4200 за тройскую унцию, - указывает эксперт. - Мы полагаем, что приток средств в фонд сохранится и цена паев продолжит расти".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.