.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" повысил прогнозную цену паев iShares Gold Trust до $80
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 октября 2025 года 19:03
"Финам" повысил прогнозную цену паев iShares Gold Trust до $80
"Финам" повысил прогнозную стоимость паев биржевого траста iShares Gold Trust с $62 до $80 за штуку, что предполагает потенциал роста 9% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Николая Дудченко. "Фундаментальная и геополитическая картина в ценах на золото продолжает складываться позитивно. Есть вероятность продолжения роста цены на фоне неопределенностей, связанных с тарифной и налоговой политикой Д. Трампа, а также отсутствия разрешения конфликта на Ближнем Востоке и наличия других очагов напряженности. В базовом сценарии предполагаем, что в IV квартале 2025 года цена на золото может попытаться выйти к отметке $4200 за тройскую унцию, - указывает эксперт. - Мы полагаем, что приток средств в фонд сохранится и цена паев продолжит расти". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-ЗОЛОТО-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
07 октября 2025 года 18:39
"Финам" понизил рейтинг акций Shengyi Technology с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 44 китайских юаней (CNY) за штуку, что предполагает потенциал снижения около 18%, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. "Бумаги эмитента поучаствовали в ралли... читать дальше
.07 октября 2025 года 18:12
Акции Exxon Mobil торгуются вблизи справедливых уровней, существенного потенциала роста их котировок в настоящее время не видно, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Юрия Пигарева. Эмитент сообщил о восстановлении маржи переработки нефти в третьем квартале 2025 года. Согласно... читать дальше
.07 октября 2025 года 17:37
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) с прогнозной стоимостью 10,26 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. "Оценка дисконта-поправки на риски... читать дальше
.07 октября 2025 года 17:04
Акции "НоваБев Групп" остаются интересными для долгосрочных вложений благодаря опережающему росту сегмента розничной торговли "ВинЛаб" и устойчивым позициям компании на рынке, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". В Госдуму РФ был внесен законопроект об изменениях в Налоговом... читать дальше
.07 октября 2025 года 16:30
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ГК "Самолет", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Эмитент опубликовал операционные результаты за III квартал. Отмечаем значительный рост продаж в годовом выражении", - указывают эксперты. Группа... читать дальше
.07 октября 2025 года 15:56
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "Черкизово" на уровне 5000 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой. В Минпромторге РФ сообщили о подготовке проекта постановления правительства о поэтапном введении обязательной... читать дальше
.07 октября 2025 года 15:17
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" со 114,33 рубля до 86,63 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков. Целевая стоимость понижена с учетом существенного... читать дальше
.07 октября 2025 года 14:49
Котировки золота могут продолжить текущее восходящее движение и достичь отметки $4200 за тройскую унцию, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич. Цена на золото достигла отметки $4000 за унцию в рамках торговой сессии вторника, констатирует эксперт. Поддерживают котировки драгметалла "шатдаун" в... читать дальше
.07 октября 2025 года 14:13
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 6700-6775 пунктов, баланс рисков нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "Устойчивое движение S&P 500 в рамках восходящего тренда продолжается. Следующая... читать дальше
.07 октября 2025 года 13:40
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью на уровне 1460 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент отчитался за третий квартал 2025 года: продажи недвижимости выросли на 54% в денежном выражении, в натуральном - на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.