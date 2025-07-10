"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Газпром нефти до 712,32 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Газпром нефти" до 712,32 руб. (ранее - 976,55 руб.), что предполагает 41%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Оценка по-прежнему учитывает 15%-ную поправку на риски вложений в данные бумаги.

"Негативным фактором для оценок "Газпром нефти" остается сохранение в последние кварталы долгосрочного растущего тренда показателя капитальных инвестиций к выручке, несмотря на его небольшое снижение по итогам 2024 года, - пишут эксперты. - При этом прирост прибыли компании замедляется на фоне стабилизации цен на нефть и курса рубля. Фоном служит ужесточение кредитно-налоговых условий и ожидаемый в такой ситуации рост чистого долга к EBITDA - правда, до невысокого с точки зрения оценки кредитных рисков уровня в 0,61х".

Прогноз аналитиков "АКБФ" по EBITDA компании в 2025 году составляет 1602,1 млрд руб., прогноз чистой прибыли - 562,4 млрд руб. В 2026 году., на фоне позитивных ожиданий по спросу и ценам на нефтяном рынке, эксперты ожидают рост EBITDA эмитента до 1906,2 млрд руб.

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