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10 июля 2025 года 14:24
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Газпром нефти до 712,32 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Газпром нефти" до 712,32 руб. (ранее - 976,55 руб.), что предполагает 41%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Оценка по-прежнему учитывает 15%-ную поправку на риски вложений в данные бумаги. "Негативным фактором для оценок "Газпром нефти" остается сохранение в последние кварталы долгосрочного растущего тренда показателя капитальных инвестиций к выручке, несмотря на его небольшое снижение по итогам 2024 года, - пишут эксперты. - При этом прирост прибыли компании замедляется на фоне стабилизации цен на нефть и курса рубля. Фоном служит ужесточение кредитно-налоговых условий и ожидаемый в такой ситуации рост чистого долга к EBITDA - правда, до невысокого с точки зрения оценки кредитных рисков уровня в 0,61х". Прогноз аналитиков "АКБФ" по EBITDA компании в 2025 году составляет 1602,1 млрд руб., прогноз чистой прибыли - 562,4 млрд руб. В 2026 году., на фоне позитивных ожиданий по спросу и ценам на нефтяном рынке, эксперты ожидают рост EBITDA эмитента до 1906,2 млрд руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ/НЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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