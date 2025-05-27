Высоки риски снижения дивидендов Газпром нефти за 2025г более чем на 20% - "БКС МИ"

Высоки риски снижения дивидендов "Газпром нефти" за 2025 год более чем на 20%, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций".

СД "Газпром нефти" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за II полугодие 2024 года в размере 27,2 руб. на акцию (доходность 5,4%).

"Поскольку в нашем базовом сценарии на 2025 год рублевая цена Urals ухудшилась на 11% г/г, мы ожидаем дивиденды за этот год в размере 63 руб. на акцию с доходностью 12,5%, - пишут эксперты Кирилл Бахтин и Булат Мударисов. - Это на 20% ниже выплат за 2024 год. Причем мы отмечаем риск сохранения в II-III кварталах 2025 года низкой рублевой цены нам нефть, из-за чего дивиденды за 2025 год могут оказаться еще ниже".

Тем не менее, аналитики считают, что "Газпром нефть" с относительно высокой долей нефтепереработки и автозаправок лучше защищена от падения нефтяных цен, и сохраняют "позитивный" взгляд на бумагу.

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