"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций Группы Позитив

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку акций ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies , занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности), сообщается в материале аналитиков.

Эмитент в понедельник, 7 апреля, опубликовал результаты за IV квартал и весь 2024 год по МФСО, менеджмент не рекомендовал дивиденды за прошедший год.

Результаты за IV квартал и 2024 год были ожидаемо слабыми из-за существенного роста операционных расходов, указывают аналитики "БКС МИ". При этом формально IV квартал был неплохим, обращают внимание они: как выручка, так и EBITDA показали годовой рост. Однако из-за слабых первых девяти месяцев динамика за весь год оказалась негативной. Сейчас перед компанией стоят задачи снизить издержки и вернуться к росту прибыли.

"У нас негативный взгляд на акции "Группы Позитив". Результаты мы пока расцениваем как вызов для менеджмента и надеемся, что в 2025 году компания вернется к росту. Однако недавно менеджмент ГК "Астра" (игрока того же рынка, что и "Группа Позитив") сообщил, что клиенты заморозили расходы в I квартале. Не исключаем, что рост бизнеса Positive Technologies в текущем году окажется достаточно слабым, и компания может вновь пересмотреть прогнозы", - пишут эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.