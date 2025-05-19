Акции Черкизово в целом справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Группа Черкизово" в настоящее время в целом справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Показатели компании находятся под давлением из-за долговой нагрузки, поэтому в "Черкизово" намерены сосредоточиться на высокомаржинальной продукции из индейки и свинины, а также рассматривают возможность сократить инвестпрограмму по причине снижения субсидируемого финансирования и очень высокой стоимости заемного капитала, отмечают эксперты.

"Ухудшение финансовых результатов эмитента соответствует нашим ожиданиям, что связано с реализацией рисков экспансии бизнеса за счет долгового финансирования в условиях высокоинфляционной среды. Сокращение инвестиционной программы выступает разумной реакцией на функционирование бизнеса в текущей макроэкономической среде, целью которой будет стабилизация финансового состояния компании с целью возвращения на устойчивую стратегию роста в дальнейшем", - пишут аналитики в обзоре.

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