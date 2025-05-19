"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ФосАгро

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "ФосАгро" и прогнозную цену на уровне 7100 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 8%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

"ФосАгро" 15 мая вечером раскрыла хорошие цифры за I квартал, - пишет эксперт. - Квартальная прибыль в размере 36,7 млрд руб. - рекордная за последние пару лет. Однако с учетом сильного рубля в апреле и первой половине мая результаты за II квартал могут быть сильно ниже. Помимо крепкого рубля, результат II квартала может ухудшить сезонное снижение отпуска (продаж). Пока сохраняем "нейтральный" взгляд на "ФосАгро", как и наш базовый сценарий по прибыли за год в размере 130 млрд рублей".

Факторами риска остаются, по мнению Булгакова, сильный рубль и сезонное снижение продаж.

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