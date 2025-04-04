"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Селигдара" и целевую цену 72,7 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

По оценке эксперта, на горизонте 5 лет вклад недрагоценных цветных металлов в выручку "Селигдара" может возрасти с текущих 10-12% до 35-40%.

"В последние месяцы бумаги "Селигдара" значительно отстали от "Полюса" и, на наш взгляд, не в полной мере отыграли рост стоимости золота (выше $3000 за унцию) и олова (выше $35 000 за т), что приведет к значительному наращиванию финансовых результатов в 2024-2025 гг, - пишет Данилов. - Также мы отмечаем реализацию "Селигдаром" двух крупных инвестиционных проектов, Хвойное и Кючус, запуск которых запланирован на 2026 год и 2029 год соответственно. В результате к 2030 г. компания ожидает рост выпуска золота в 2,7 раза от текущего уровня, до 659 тыс. унций".

Дополнительным долгосрочным драйвером котировок "Селигдара", по мнению аналитика, выступает оловянный дивизион, в рамках которого к 2030 году компания планирует нарастить производство олова, вольфрама и меди более чем в 5 раз.

В то же время эксперт выделяет ряд рисков, способных ограничить рост акций "Селигдара", среди которых: непрозрачная дивидендная политика, высокая долговая нагрузка, волатильность операционных результатов, а также меньшая известность компании среди аналитиков и инвесторов.

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