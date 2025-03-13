"ВТБ Мои Инвестиции" добавили РусАгро в топ-10 российских акций, исключили Газпром

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "РусАгро" и удалив "Газпром", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Полюс", "Норникель", "РусАгро", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз" ап, Сбербанк, "Т-Технологии", "Яндекс".

"С начала года акции "Газпрома" показали доходность около 28%, отыгрывая позитивный новостной фон, - отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. - Дальнейшее движение котировок в значительной степени будет зависеть от реальных объемов поставок за рубеж. В краткосрочной перспективе снижение цен на нефть и укрепление рубля оказывают давление на финансовые показатели компании".

Эксперт ожидает в 2025 году повышение EBITDA "РусАгро" на 40% - до 75 млрд рублей. Этому будет способствовать, по его мнению, рост цен на подсолнечное масло и другие сельскохозяйственные продукты вкупе с приобретением активов. "Акции торгуются по привлекательной оценке в 3,4x EV/EBITDA и 4,5x P/E. Рассчитываем на возобновление выплаты дивидендов с доходностью на уровне 10% в этом году", - добавил Клещев.

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