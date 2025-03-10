Фундаментальные и технические сигналы в акциях РусГидро ухудшились - "Велес Капитал"

Фундаментальные и технические сигналы в акциях "РусГидро" ухудшились, "медвежий" сценарий, скорее всего, реализуется в случае одобрения моратория на дивиденды компании, отсутствия господдержки и слабости всего российского фондового рынка, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Бумаги эмитента в текущем году ощутили давление после появления в феврале сообщений об обсуждении правительством введения моратория на выплату дивидендов компанией до 2028 года, отмечает эксперт.

Кожухова указывает, что с технической точки зрения котировки акций "РусГидро" после достижения в конце февраля максимума с августа прошлого года (0,6034 руб.) перешли к нисходящему движению и на данный момент не смогли сломить долгосрочный "медвежий" тренд, линия которого проходит в районе 0,5900-0,6000 руб. Бумаги вернулись к важному среднесрочному значению 0,5200 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), стабилизация ниже которого укажет на риски возвращения к минимуму прошлого года на уровне 0,4361 руб.

"Медвежий" сценарий, скорее всего, реализуется в случае одобрения моратория на дивиденды компании, отсутствия господдержки и слабости всего российского фондового рынка, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - В то же время поступление обнадеживающих фундаментальных сигналов может способствовать возвращению цены бумаг "РусГидро" выше 0,6000 руб. с перспективой развития восходящего движения. Технические сигналы на данный момент предупреждают о рисках новой волны падения, но ситуация может измениться при позитивных фундаментальных новостях".

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