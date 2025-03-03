"Финам" понизил рейтинг акций Норникеля до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Норильского никеля" с "покупать" до "держать" после достижения целевой цены 145,1 рубля за бумагу, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

Эксперт полагает, что в случае продолжения коррекции акции "Норникеля" снова станут интересными для покупки.

"Отчет "Норникеля" за 2024 год оказался неоднозначным: выручка и EBITDA превысили наши ожидания, а прибыль и свободный денежный поток (СДП) оказались хуже, - отмечает Калачев. - На результатах отразились неустойчивые цены на металлы, курсовые экспортные пошлины и рост стоимости кредитов на фоне высокой ключевой ставки. Дивидендов за 2024 год, видимо, не будет".

ПАО ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия.

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