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27 февраля 2025 года 14:00
Дивдоходность акций Ростелекома за 2024г может составить 8-9% - "БКС МИ"
Дивидендная доходность акций "Ростелекома" по итогам 2024 года может составить 8-9%, но неопределенность в этом вопросе пока сохраняется, оценка акций негативная, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Результаты эмитента за 4К24 по МСФО - ожидаемо неплохой рост выручки, но слабая чистая прибыль (из-за роста процентных расходов она снизилась за год на 43%). Напомним, исторически на базе этого показателя "Ростелеком" рассчитывал размер дивидендов. Мы ждем, что компания сохранит дивиденды за 2024 год на прошлогоднем уровне - 6,06 рубля на акцию (дивдоходность - 8-9%, что существенно ниже и ключевой ставки ЦБ (21% годовых), и доходности 10-летних ОФЗ (16%)), но неопределенность на этот счет пока сохраняется, - пишут эксперты. - У нас негативный взгляд на акции компании после роста котировок в текущем году. Бумаги торгуются с невысоким мультипликатором EV/EBITDA на базе нашего прогноза EBITDA на 2025 год 2,7x. При этом P/E на 2025 год находится на уровне 16x из-за наших ожиданий слабой чистой прибыли на фоне высоких процентных ставок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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