"БКС МИ" назвал топ-5 российских акций на март 2025г

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") назвал топ-5 российских акций на март 2025 года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

В его состав вошли: МКПАО "Яндекс", МКПАО "Т-Технологии", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и Ozon.

"Последний финансовый отчет "Яндекса" оказался довольно сильным. Считаем, что у компании сохраняется потенциал для наращивания доли в общих рекламных бюджетах и потребительских расходах РФ. Долговая нагрузка достаточно низкая, показатель Чистый долг/EBITDA находится на уровне 0,4x (без учета арендных обязательств). Этот фактор добавляет устойчивости в условиях дорогих кредитов на рынке, - отмечают эксперты. - Менеджмент планирует предложить совету директоров выплатить дивиденды в размере 80 руб. на акцию. Дивдоходность невысокая, но она все же может оказать поддержку котировкам".

Недавно "Т-Технологии" представили операционные результаты за январь 2025 года. Клиентская база продолжает активно расти, увеличившись на 19,1% в годовом выражении, отмечают аналитики инвесткомпании. Диверсификация бизнесов эмитента является защитным фактором в условиях замедления кредитования. У "Т-Технологий" более половины выручки приходится на сервисы, которые не связаны с кредитованием. Даже после интеграции с Росбанком сохраняется высокая рентабельность - 37,8% по итогам III квартала, указывают эксперты.

"Считаем, что текущее укрепление рубля носит временный характер, а далее может начаться умеренное ослабление российской валюты. На этот случай привлекательной видится покупка привилегированных акций "Сургутнефтегаза", которые станут одним из главных бенефициаров ослабления рубля, - пишут эксперты инвесткомпании в материале. - За счет "кубышки" у эмитента нулевой чистый долг, что делает его гораздо слабо восприимчивым к высоким процентным ставкам. Ожидаем дивиденд в размере 9,5 руб. по привилегированным акциям по итогам 2024 года".

X5 возвращается к дивидендным выплатам в 2025 году. Бумаги обладают одним из самых высоких дивидендных потенциалов на российском рынке, ждем дивидендной доходности свыше 33% годовых, - отмечают аналитики ""БКС МИ".

Компания показала сильные финансовые результаты по итогам IV квартала 2024 года, констатируют эксперты. Выручка за квартал увеличилась на 22,3%, при этом выручка дискаунтера торговой сети выросла в два раза. У эмитента низкая долговая нагрузка, что является защитным фактором для бизнеса в условиях высоких процентных ставок по кредитам. На сентябрь 2024 года коэффициент Чистый долг /EBITDA составлял всего 0,1x, обращают внимание аналитики.

Покупка акций Ozon привлекательна как ставка на рост рынка электронной коммерции РФ, считают эксперты "БКС МИ". Компания является вторым по величине игроком в отрасли и имеет перспективы для улучшения показателей благодаря сегментам рекламы и финтеха, отмечают они. Также аналитики отмечают, что у эмитента умеренная долговая нагрузка, что снижает ее чувствительность к высоким процентным ставкам.

"Ждем от компании роста торгового оборота на 65% в 2024 году и на 42% в 2025 году, а также улучшения рентабельности как за счет смещения фокуса менеджмента, так и за счет увеличения доли прибыльных сегментов, - пишут эксперты в обзоре. - Редомициляция компании устранит неопределенность, связанную с зарубежной регистрацией, а также может вернуть первый уровень листинга на бирже".

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