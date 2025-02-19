БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте: "НОВАТЭК", HeadHunter (МКПАО "Хэдхантер"), "Газпром нефть", привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и "Интер РАО".

Аналитики считают, что на фоне благоприятной конъюнктуры на газовом рынке вновь становятся интересными акции "НОВАТЭКа". Цены на газ в Европе росли на протяжении 2024 года. В феврале 2025 года котировки превышали уровень $550 за тыс. куб. м, то есть приближались к максимуму 2023 года. Благодаря росту цен компания "НОВАТЭК" показала позитивные финансовые результаты за 2024 год по МСФО. В частности, отмечают эксперты, относящаяся к акционерам чистая прибыль возросла на 6,6%, до 493,5 млрд руб.

Умеренное увеличение годовой чистой прибыли позволяет надеяться на то, что "НОВАТЭК" выплатит финальные дивиденды за 2024 год величиной не ниже прошлогодних (44,09 руб. или 3,5% от текущего курса). По прогнозу аналитиков БКС, дивидендная доходность этих бумаг на годовом горизонте может составить 7,9%. "В настоящее время это относительно скромный уровень. Он станет более привлекательным по мере ожидаемой будущей нормализации уровня процентных ставок в стране", - говорится в материале.

Эксперты указывают, что в декабре 2024 года в акциях "НОВАТЭКа" наметился слом многомесячного нисходящего тренда. "Дальнейшие перспективы этих бумаг будут сильно зависеть от изменения внешнеполитического фона. Начавшееся улучшение двусторонних отношений между РФ и США дает надежду на паузу в ужесточении режима внешних санкций, а в лучшем случае он начнет ослабляться. От этого в первую очередь выиграют экспортирующие компании с гибкими каналами внешних поставок сырья. Иными словами, "НОВАТЭК" может стать одним из бенефициаров в случае приостановки или завершения конфликта на Украине. Между тем даже в текущих неблагоприятных условиях Евросоюз увеличил импорт СПГ из России на 18% г/г", - пишут аналитики в обзоре.

"Хэдхантер" выигрывает от наблюдающегося на рынке РФ дефицита рабочей силы в самых массовых сферах: рабочие, производство, продажи, розничная торговля, логистика и строительство, отмечают эксперты в обзоре на портале БКС Экспресс. На фоне позитивной конъюнктуры выручка компании в III квартале прибавила 28% г/г, рентабельность EBITDA вышла на рекордные уровни - 65%, чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза.

"Акции "Хедхантера" примерно наполовину закрыли декабрьский гэп - столь крупные выплаты (23% дивдоходности) носили разовый характер, но по результатам 2025 года компания может предложить 10-12% дивдоходности", - указывают эксперты.

"Ранее компания анонсировала программу buyback почти на 10 млрд руб. - это около 5% от капитала. Эффект от выкупа на цену акций будет зависеть от интенсивности проведения операций, но сам факт запуска программы можно расценивать как сигнал от менеджмента о недооцененности бумаг, считают аналитики.

"Акции "Газпром нефти" с декабря 2023 года просели на 31% и выглядят хуже как конкурентов по сектору, так и всего рынка в целом. При этом компания показывает сильные финансовые результаты, а дивдоходность близка к максимальным для сектора значениям. За весь 2024 год она может составить 14-16%", - говорится в обзоре экспертов.

Аналитики отмечают, что за I полугодие 2024 года чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО выросла на 11% г/г, свободный денежный поток прибавил 77%. "Акции сейчас торгуются дешевле большинства конкурентов, хотя исторически бумаги оценивались с премией к рынку за счет более высокой рентабельности. Показатель чистый долг/EBITDA на конец III квартала низкий - 0,45х, как и годом ранее. Это важно в условиях высоких процентных ставок, - пишут эксперты. - Последние санкции против "Газпром нефти" уже во многом учтены в оценке акций. У компании было время подготовиться к новым ограничениям - возможно давление на рентабельность в среднесрочной перспективе, однако серьезного негативного эффекта на бизнес не ожидается".

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" остаются традиционным весомым компонентом долгосрочных дивидендных портфелей, - отмечают аналитики портала, - По этой причине можно предполагать, что в ближайшие недели бумаги окончательно закроют годовой дивидендный разрыв. Позднее они способны приблизиться к прошлогоднему историческому максимуму (72,995 руб. или +25,2% от текущего уровня)".

"Прогнозируемая дивидендная доходность "префов" "Сургутнефтегаза" на годовом горизонте составляет 9 руб. или более 15% от текущего курса. Это выглядит привлекательно даже с учетом текущих высоких доходностей по ОФЗ в пределах 20%. К моменту нормализации уровня процентных ставок в стране акции могут стоить существенно дороже", - указывают эксперты в обзоре.

"Характерная особенность нефтегазовой компании - информационная закрытость, эмитент традиционно скуп на любые корпоративные новости. Поэтому основным драйвером "префов" "Сургутнефтегаза" выступают дивидендные ожидания. Величина выплат акционерам сильно зависит от изменения курса рубля, - отмечается в материале. - Этот фактор вызывает переоценку крупных инвалютных накоплений компании. По этой причине привилегированные акции "Сургутнефтегаза" выступают традиционным инструментом защиты от угрозы ослабления российской валюты".

"Акции "Интер РАО" находятся в состоянии консолидации в течение девяти месяцев, с момента годового дивидендного "гэпа". С технической точки зрения выход из затянувшегося боковика может состояться в форме сильного направленного движения", - указывают аналитики.

Эксперты обращают внимание, что с учетом позитивной фундаментальной составляющей линия наименьшего сопротивления для этих бумаг направлена вверх. По итогам III квартала 2024 года размер денежной подушки эмитента увеличился до 477,8 млрд руб. В период высоких ставок эти средства приносят весомый процентный доход. Опубликованная недавно годовая отчетность "Интер РАО" по РСБУ носила позитивный характер.

"Дивидендная доходность акций "Интер РАО" за 2023 год составила 8,03%. По итогам минувшего года ожидается рост выплат. Между тем сейчас эти бумаги торгуются несколько ниже уровня перед предыдущей отсечкой. Таким образом, они имеют и технические, и фундаментальные предпосылки для среднесрочного роста стоимости", - заключают аналитики.

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