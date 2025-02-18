Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Софтлайна" на уровне 130 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"В ходе сессии 18 февраля на фоне общего снижения на российском фондовом рынке активно растут акции компании "Софтлайн", - отмечает эксперт. - Их позитивная динамика стала реакцией на публикацию результатов по МСФО за четвертый квартал и весь 2024 год. За полный год выручка эмитента повысилась на 32% г/г, до 120,7 млрд руб., за квартал - на 28% г/г, до 49,6 млрд руб. Чистая прибыль "Софтлайна "в ушедшем году упала на 41% г/г, до 1,8 млрд руб., однако после убытка за октябрь - декабрь 2023-го в том же периоде 2024-го компания сгенерировала прибыль в объеме 778 млн руб.".

Значительным достижением эмитента, на взгляд Мильчаковой, стало сокращение чистого долга почти вдвое, до 12,86 млрд руб., по итогам последнего отчетного квартала. "Снижение EBITDA и чистой прибыли, как и в 2023-м, было связано с высокими процентными расходами, - подчеркивает аналитик. - Возможно, давление на прибыльность оказали также слабые финансовые результаты некоторых приобретенных стартапов".

Менеджмент компании объявил, что по итогам 2024 года "Софтлайн" может впервые в своей истории выплатить дивиденды, направив на эти цели 55% чистой прибыли, или 1 млрд руб., с учетом дивидендной политики, которой предусмотрено перечисление акционерам не менее 25% чистой прибыли по МСФО. Если рекомендация о выплате дивиденда будет одобрена акционерами, он составит 2,5 руб. с доходностью примерно 2%, указывает эксперт инвесткомпании.

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