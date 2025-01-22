"Альфа-банк" открыл торговую идею: покупать акции Т-Технологий с целью 4300 руб

"Альфа-банк" открыл стратегическую торговую идею: покупать акции "Т-Технологий" с целевой ценой 4300 руб. за штуку и горизонтом инвестирования 12 месяцев. Цена входа: не выше 3040 руб., потенциальная доходность: до 41,4%, говорится в материале банка.

"Т-Технологии" являются фаворитом аналитиков Альфа-Банка как самый быстрорастущий и высокорентабельный игрок банковского сектора. Эксперты выделяют следующие факторы роста акций компании:

- Ожидается рост прибыли по итогам 2025 года на 54% год к году, при этом рентабельность капитала составит почти 32%. Интеграция Росбанка поможет нарастить долю на рынке розничного кредитования.

- Диверсифицированный бизнес: в холдинг входит не только банк, но и страховое, брокерское и другие направления. Широкий набор услуг вкупе с обширной клиентской базой и качественным сервисом позволяют защититься от различных рисков, а также активно работать в разных направлениях.

- Компания развивается и наращивает доходы быстрее конкурентов, но оценивается на их уровне. При этом акции обладают дисконтом по коэффициенту P/E к средним значениям 2022-2024 года. Это делает текущие уровни стоимости акций привлекательными для долгосрочного инвестирования.

- Компания подтвердила, что с 2025 года будет платить дивиденды на ежеквартальной основе. Это подтверждает стабильность компании. Более быстрая выплата дивидендов позитивна для инвесторов в условиях высокой процентной ставки, так как капитал возвращается быстрее и его можно реинвестировать.

Отмечают аналитики и вероятные риски:

- Высокая ключевая ставка приводит к снижению привлекательности кредитов, а значит, рост кредитного портфеля может замедлиться.

- Российский рынок акций в последнее время выглядит волатильным и в том числе зависит от внешних факторов. Если внешний фон будет негативным, это может привести к снижению бумаг.

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