.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2024г может составить 17% - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 октября 2024 года 17:35
Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2024г может составить 17% - ПСБ
Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2024 года может оказаться на уровне 17%, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "25 октября совет директоров компании рассмотрит рекомендацию по размеру дивиденда за 9 месяцев 2024 года, - напоминает эксперт. - Но размер дивиденда, по факту, будут рассчитывать исходя из результатов первого полугодия. По нашим оценкам, скорректированный денежный поток за отчетный период превысил 390 млрд руб., что, согласно дивидендной политике, предполагает выплату промежуточных дивидендов за отчетный период не менее 563 руб. Исходя из текущих котировок, дивидендная доходность может составить около 8,2%. По году ориентируемся на выплату от 1000 руб./акцию, доходность 17%, что делает бумаги "ЛУКОЙЛа" топовыми по доходности в секторе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
.
18 октября 2024 года 18:31
"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger Limited на уровне "покупать" с целевой ценой $53,1 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 20,7%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Вышедший отчет Schlumberger за третий квартал хотя и оказался немного хуже консенсуса,... читать дальше
.18 октября 2024 года 18:01
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H с целевой ценой HKD3,89 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 2,8% с текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем... читать дальше
.18 октября 2024 года 16:58
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8395 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 21%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "25 октября СД "ЛУКОЙЛа" рассмотрит рекомендацию относительно дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года.... читать дальше
.18 октября 2024 года 16:24
Слабость рубля поддерживается готовностью властей к его дальнейшей девальвации, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Биржевой курс юаня к рублю на уходящей неделе скорректировался вниз и подошел к поддержке 13,40 руб./юань, преодоление которой может увести его в район... читать дальше
.18 октября 2024 года 15:55
Акции Транснефти обладают потенциалом для роста после завершения цикла ужесточения ДКП - Freedom Finance Global
Акции "Транснефти" обладают потенциалом для дальнейшего роста после завершения текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Транснефть" отчиталась по РСБУ за девять месяцев текущего года ростом выручки на 6,7% г/г, до 943,2 млрд... читать дальше
.18 октября 2024 года 15:16
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5820-5875 пунктов при умеренной волатильности на торгах в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "Фьючерсы на основные индексы акций США торгуются в небольшом плюсе. Фондовые площадки АТР остаются в зоне турбулентности:... читать дальше
.18 октября 2024 года 14:47
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг держать для бумаг "Группы ЛСР", сообщается в материале аналитика Марии Лукиной "Как следует из представленных в пятницу операционных результатов за 3К24, продажи недвижимости эмитента упали в денежном выражении на 62% г/г (до 30 млрд руб.), в... читать дальше
.18 октября 2024 года 14:28
Акции "Соллерса" могут представлять интерес для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы позитивно оцениваем текущие темпы роста производства автомобилей эмитентом, а также расширение модельного ряда (планируется расширить модельный ряд собственного бренда... читать дальше
.18 октября 2024 года 14:07
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с прогнозной стоимостью на уровне 1803 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Эмитент 21 октября представит финансовые результаты по МСФО за 3К24. Мы ожидаем, что выручка... читать дальше
.18 октября 2024 года 13:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целью 2970 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,5%, стоп-приказ: 2390 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "К фундаментальным факторам... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.