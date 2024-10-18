Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2024г может составить 17% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2024 года может оказаться на уровне 17%, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"25 октября совет директоров компании рассмотрит рекомендацию по размеру дивиденда за 9 месяцев 2024 года, - напоминает эксперт. - Но размер дивиденда, по факту, будут рассчитывать исходя из результатов первого полугодия. По нашим оценкам, скорректированный денежный поток за отчетный период превысил 390 млрд руб., что, согласно дивидендной политике, предполагает выплату промежуточных дивидендов за отчетный период не менее 563 руб. Исходя из текущих котировок, дивидендная доходность может составить около 8,2%. По году ориентируемся на выплату от 1000 руб./акцию, доходность 17%, что делает бумаги "ЛУКОЙЛа" топовыми по доходности в секторе".

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