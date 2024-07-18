"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ММК

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал нейтральные операционные результаты за второй квартал 2024 года, констатируют эксперты. По его итогам увеличилось производство стали на 14% кв/кв (минус 2% г/г) на фоне завершения ремонтной программы доменной печи № 8. Общие продажи металлопродукции компании сезонно выросли на 12% кв/кв (минус 1% г/г). В 3К24 "ММК" ожидает стабилизации спроса на сталь вблизи среднемесячных значений 1П24, учитывая высокие показатели видимого металлопотребления во 2К24. Несмотря на вероятное охлаждение инвестиционной активности и завершение действия программы льготной ипотеки (с 1 июля 2024 года), "ММК" отмечает позитивный тренд потребления в автомобильной отрасли и обрабатывающей промышленности.

"Сохраняем позитивный взгляд на "ММК" - по нашим оценкам, при текущих ценах на сталь и сырье акции торгуются 2,0х EV/EBITDA 12M (против 3,4х у "Северстали" и 3,5 у "НЛМК"). При этом "ММК" генерирует около 15% доходности FCF на год вперед, который может полностью транслироваться в дивиденды, согласно политике компании. Мы ожидаем, что 25 июля эмитент раскроет финансовые результаты за 1П24. Считаем, что они могут стать положительным триггером для переоценки акций компании", - пишут аналитики телеграм-канала в обзоре.

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