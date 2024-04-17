Потенциал роста котировок бумаг MD Medical Group составляет 24% с текущих уровней - SberCIB

Потенциал роста котировок бумаг MD Medical Group составляет 24% с текущих уровней, сообщается в комментарии SberCIB Investment Research.

"MD Medical Group получила согласие регулятора Кипра на работу за пределами республики и начала регистрацию в России. Процесс "переезда" MD Medical может занять 2,5 месяца, но мы ожидаем, что компания уложится в 1,5-2 месяца. В консервативном сценарии совет директоров рекомендует к выплате 132 руб. на акцию, что составляет около 65% чистой прибыли за пропущенные периоды. Дивидендная доходность по текущим котировкам - 12,7%. Мы не исключаем и более щедрых выплат. Целевая цена по акциям компании - 1300 руб., потенциал составляет 24% (текущая цена 1045 руб.)", - пишет аналитик инвестбанка София Кирсанова.

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