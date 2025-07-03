"АКБФ" повысил прогнозную цену "обычки" Сбербанка до 464,83 руб., "префов" - до 446,95 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 436,57 руб. до 464,83 руб. за штуку и с 419,28 руб. до 446,95 за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Наш прогноз прироста активов группы Сбербанк по итогам 2025 года сохраняется на уровне 10%, по итогам 2026 года - на уровне 13%. Риски снижения темпов прироста сокращаются, но остаются высокими на фоне роста инфляции и замедления экономической активности, - указывают эксперты. - Мы закладываем возможное ускорение ИПЦ во 2П25 вслед за 12%-ным ростом тарифов ЖКХ и сохраняющимся проинфляционным потенциалом внешних товарных рынков. Сохраняем базовый прогноз по снижению расходов на резервы в 2025 год на уровне 455 млрд руб. Оценка чистой прибыли по итогам года не изменилась и составляет 1 627 млрд руб."

Учитывая июньские решения ЦБ РФ, усилившееся ожидание смягчения кредитных условий и "рисковый" сценарий ЕДКП Банка России от 30 октября (средняя ключевая ставка в 22-25% в 2025 году и 16-17% в 2026 году), аналитики инвесткомпании начали пересмотр вниз базовых среднесрочных ставок стоимости долга в оценках компаний. Это позитивно сказалось на пересмотре справедливой стоимости Сбербанка.

"Отмечаем при этом долговую нагрузку: во II полугодии 2025-2026 гг. банку предстоит погасить облигации, эквивалентные примерно 27% его рыночных заимствований, с купонной ставкой в среднем около 8%. Мы ожидаем, что Сбербанк усилит участие в механизмах СПВ и предложит инвесторам валютные и ЦФА-облигации", - сообщается в материале аналитиков "АКБФ".

На основе сравнительного анализа мультипликаторов повышено расчетное значение дивидендов по итогам 2025 года с 35,9 руб. до 36 руб. на акцию, отмечают эксперты.

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