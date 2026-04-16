Консенсус по снижению ставки ЦБ РФ В апреле до 14,5% выглядит все менее уверенно - "Финам"

Консенсус по снижению ключевой ставки ЦБ РФ до 14,5% на заседании 24 апреля выглядит все менее уверенно, полагает "Финам" директор по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков.

"Недельные данные попотребительской инфляции показали 0,00%, что рынок сначала воспринял как сигнал к ускорению снижения ставки, но это иллюзия, - пишет эксперт в комментарии. - Структура инфляции остается жесткой: базовые компоненты, особенно услуги, продолжают расти темпами выше ключевой ставки, а текущая "нулевая" неделя - результат разовых факторов вроде удешевления туризма и плодоовощной корзины. Сам ЦБ через свои модели показывает: устойчивого замедления нет, а значит пространство для снижения ставки резко ограничено".

Консенсус по снижению до 14,5% на заседании 24 апреля, по мнению Кабакова, выглядит все менее уверенно, и это ключевой риск для рынка: если ставка не пойдет вниз, переоценка акций просто остановится.

На взгляд эксперта, рубль усиливает этот дисбаланс - курс на уровне 75,23 за доллар, минимум за три года, выглядит как победа макроэкономики, но по факту это давление на экспортеров и бюджет. "Сильный рубль при текущей структуре доходов означает сжатие рублевой выручки сырьевых компаний и одновременно ухудшение фискальной динамики, что увеличивает вероятность возврата к идеям изъятия сверхдоходов, даже если windfall tax в его жестком виде не реализуется. Рынок это пока игнорирует, но это отложенный риск на второй квартал", - предупреждает стратег "Финама".

