Рубль в среду скорректировался вниз в паре с юанем после обновления максимумов с февраля

Москва. 15 апреля. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль понизился в рамках коррекции после того, как при открытии сессии обновил максимальные отметки с середины февраля.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,061 руб., что на 1,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань опускался ниже 11 руб. впервые с 18 февраля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 16 апреля на 61,86 копейки, до 75,2346 руб./$1, и уменьшил курс евро на 52,53 копейки, до 88,7303 руб./EUR1.

"Рубль к вечеру среды умеренно подешевел в паре с юанем, при этом на старте сессии рубль сумел обновить локальный максимум с середины февраля. Пара юань-рубль опускалась ниже 11 руб./юань впервые с 18 февраля. Полагаем, что последовавшее за этим ослабление рубля вызвано техническими факторами. За месяц с 19 марта, когда рубль падал до 12,65 за юань, его укрепление составило более 13%, поэтому вполне логично, что после обновления локального максимума участники рынка приступили к фиксации прибыли", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в феврале 2026 года обновила максимум, достигнув 60% после 57,3% в январе и 58,7% в декабре (превзойденный рекорд), следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В течение двенадцати месяцев, начиная с марта 2025 года, более половины расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам выполнялись в национальной российской валюте, по итогам всего 2025 года в рублях проводились 54,2% платежей.

Рекордно высокой была в феврале доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг - 58,8% после 56,0% в январе, тогда как доля платежей в валютах дружественных стран снизилась до 28,3% с 31,1%, в токсичных валютах - осталась на уровне 12,9%, как и в январе.

Доля платежей в рублях за российский экспорт в феврале составила 61,1% после 58,5% в январе. Максимальной она была в декабре прошлого года - 62,5%.

Аналитики повысили прогноз по цене на нефть на среднесрочную перспективу, улучшили ожидания по курсу рубля, следует из опроса, проведенного Банком России.

Прогноз по цене нефти для налогообложения на 2026 год повышен до $65/барр. с $55 в опросе за март, на 2027 год - до $60/барр. с $55, на 2028 год - до до $60/барр. с $59.

Экономисты на среднесрочном горизонте ждут более крепкий рубль: прогноз на 2026 год понижен до 81,2 рубля за доллар США (с 84 рублей ранее), на 2027 год - до 89 рублей (92,3 рубля ранее), на 2028 год - до 96,3 рубля (97,8 рубля ранее).

Аналитики сохранили прогноз по росту ВВП РФ на 2026 год на уровне 1,0%, прогноз по инфляции повысили до 5,5% с 5,3%. Среднюю ключевую ставку в 2026 году они ждут на уровне 14,1% (в марте - 14,0%).

Рост ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне 1,5% (ранее - 1,6%), в 2028 году - 1,8% (ожидания не изменились).

Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2027 год до 4,4% с 4,1% в марте, в 2028 году они по-прежнему прогнозируют инфляцию на уровне цели ЦБ в 4,0%.

Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8%.

Опрос проводился 10-14 апреля 2026 года. В нем приняли участие 28 экономистов из различных организаций.

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в среду, но отступили от внутридневных максимумов.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 0,95%, до $95,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 1,04%, до $92,23 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $96,9 за баррель, на WTI - до $93,3 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 7,8% на сообщениях СМИ о том, что США и Иран обсуждают еще один раунд очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий.

Тем временем Ормузский пролив остается фактически закрытым. Как отмечает агентство Reuters, хотя во вторник через пролив прошли как минимум восемь судов, это представляет лишь малую долю от довоенной активности, когда эту водную артерию преодолевали более 130 судов в сутки.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно снизились. Министерство энергетики страны сообщило об их сокращении на 913 тыс. баррелей, тогда как аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения на 200 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,73 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 15 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник упала на 20 базисных пунктов - до 14,49% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились в среду на 1 базисный пункт и составили 14,89%, 15,5% и 16,31% годовых соответственно.