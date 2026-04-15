Рубль днем корректируется вниз в паре с юанем после обновления максимумов с февраля

Москва. 15 апреля. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль перешел к понижению после того, как при открытии сессии обновил максимальные отметки с середины февраля.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,101 руб., что на 5,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань опускался ниже 11 руб. впервые с 18 февраля.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 70 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,91 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 82 копейки, до 89,5 руб./EUR1.

Рубль остается сильным, а в ближайшие недели баланс может еще сильнее сместиться в сторону предложения валюты, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

По мнению аналитика, этому будут способствовать поступление выручки от продажи нефти по более высоким ценам и подготовка к налоговому периоду, в рамках которого экспортеры предъявят повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валюты, что дополнительно поддержит рубль.

"Учитывая эти факторы, юань в среду как минимум протестировал отметку 11 рублей, выступающую ближайшей поддержкой для китайской валюты, - отмечает аналитик банка. - От данного уровня она пытается перейти к коррекционному восстановлению на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, однако о сломе тенденции на снижение юаня говорить преждевременно. Так, оцениваем риски ухода китайской валюты в ближайшей перспективе ниже 11 рублей как высокие, вследствие чего смещаем наш целевой диапазон по юаню до 10,8-11,3 рублей".

Цены на нефть немного повышаются днем в среду после падения по итогам предыдущей сессии.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,73%, до $95,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,45%, до $91,67 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 4,6%, WTI - на 7,8% на сообщениях СМИ о том, что США и Иран обсуждают еще один раунд очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 6,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, боле важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.