Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1 - "Финам"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина.

"Поскольку действие бюджетного правила временно прекращено до 1 июля, российская валюта стала заложником тех потоков валюты, которая приходит на внутренний рынок, - пишет эксперт. - Минфин посчитал нужным убрать с рынка сильный компенсирующий фактор. Поэтому резкое и сильное ослабление рубля сменилось его сильным укреплением".

До начала июля по курсу рубля Потавин ждет сохранения повышенной волатильности, зависящей от ситуации на внешних рынках. Поскольку, начиная с марта, цены на нефть резко и значительно выросли (Brent $100-110/барр.), то очевидно, что в перспективе мая это сулит укреплением курса рубля.

"В апреле участники рынка заблаговременно закрывают свои спекулятивные позиции по валюте, - отмечает стратег инвесткомпании. - Это увеличивает ее предложение, которое укрепляет рубль. Это сейчас один из важных факторов, который влияет на поведение курса рубля. Ожидаем, что объем продаж валюты в апреле достигнет $5-8 млрд, а в мае - до $10 млрд. Дополнительными факторами выступают рост налоговых платежей экспортеров и сезонные дивидендные выплаты крупных компаний, для чего также требуется конвертация валютных поступлений в рубли".

Аналитик "Финама" полагает, что курс доллара к рублю во II квартале 2026 года может сохранить повышенную волатильность на фоне изменяющихся внешних и внутренних факторов. Прогнозный диапазон по USD/RUB на ближайший квартал: торговля в диапазоне 75-80 руб./$1.

