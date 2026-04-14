Инвесткомпания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с прогнозной ценой 123,93 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста около 37%, сообщается в комментарии аналитиков.

Менеджмент банка подтвердил ориентир по чистой прибыли на 2026 год в диапазоне 600-650 млрд руб., а сильные результаты I квартала повышают вероятность достижения верхней границы прогноза, отмечают эксперты.

"Ужесточение регулирования со стороны ЦБ создает новые риски для сектора, однако ускоренная продажа непрофильных активов, напротив, может поддержать прибыльность ВТБ, - полагают стратеги инвесткомпании. - Прогноз чистой прибыли на 2026 год сохраняем на уровне 600 млрд руб., дивиденды ожидаются в размере 18,8 руб. за 2025 год и 22,7 руб. за 2026 год на акцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.