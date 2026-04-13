"Финам" подтверждает рейтинг акций "Газпром нефти" на уровне "держать" с целевой ценой 495,7 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 7,5%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Отчет "Газпром нефти" за 2025 год показал слабую динамику свободного денежного потока и, как следствие, рост долговой нагрузки, - пишет эксперт. - На наш взгляд, увеличение долга будет ограничивать рост нормы выплат дивидендов нефтяника выше 50% прибыли по МСФО, т. е. до уровней 2023-2024 гг. В таком сценарии даже в условиях улучшения рыночной конъюнктуры из-за конфликта на Ближнем Востоке по итогам 2026 года мы ждем от "Газпром нефти" дивидендной доходности 7,9%. На наш взгляд, этого уровня недостаточно для положительной переоценки акций компании, в связи с чем мы сохраняем нейтральный взгляд на них".

