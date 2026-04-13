Рубль днем уверенно дорожает на фоне растущей нефти, обновил максимум с конца февраля в паре с юанем

Москва. 13 апреля. Китайский юань активно опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник, рубль дорожает на фоне роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,124 руб., что на 11,15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань опускался чуть ниже 11,1 руб. впервые с 25 февраля.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 75 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,11 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 1,07 рубля, до 89,12 руб./EUR1.

Рубль вернулся на максимумы, подчеркивает аналитик "БКС Экспресс" Михаил Зельцер. Причин резкого подорожания рубля и ослабления курсов инвалют, по мнению эксперта, несколько. Во-первых, Минфин приостановил операции на валютном рынке - объем покупки валюты на рынке сильно снизился, а спрос на валюту под импорт еще не восстановился. Во-вторых, дисконты российской нефти сокращаются. В страну поступает больше экспортной выручки за счет дорогих нефти и газа. В-третьих, в ЦБ не исключают монетарную паузу на фоне усиления инфляции. Из-за высоких ставок спрос на рублевые инструменты сохраняется повышенным. В-четвертых, ликвидность на валютном рынке есть - юаневые ставки после мартовских пиковых значений выше 40% уже упали ниже 1%.

"Влияние этих факторов может ощущаться до конца весны, повышенный экспорт и сниженный импорт могут и дальше поддерживать курс нацвалюты и давить на котировки инвалют, - прогнозирует Зельцер. - Тем не менее со второй половины года ожидается восстановление доллара, евро и юаня, курсы до конца 2026 года способны вернуться на весенние пики".

На взгляд аналитика, перспективные факторы - ускорение цикла денежно-кредитной политики к концу года и прогноз ключевой ставки на уровне 12%, вероятность корректировки бюджетного правила, расширение дифференциала процентных ставок мировых центробанков. Поэтому наблюдаемая коррекция выглядит интересной для формирования тактических позиций под перспективу очередной волны роста курсов инвалют.

"Долгосрочные ориентиры: доллар - 85 руб., евро - к 100 руб., юань - за 12 руб., - отмечает эксперт. - Среднесрочные ориентиры: доллар - 80 руб. и юань - 11,5 руб. На фоне перепроданности валютных инструментов после сильного падения краткосрочный отскок пар может наступить в любой момент".

Активный подъем цен на нефть продолжается днем в понедельник на новости об американской блокаде Ормузского пролива.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 7,49%, до $102,32 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 8,06%, до $104,35 за баррель.

Американский президент Дональд Трамп объявил о блокаде его страной Ормузского пролива после неудачных переговоров с Ираном. "С настоящего момента ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады в отношении всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива", - написал он в соцсети Truth Social.

Блокада распространяется только на суда, отбывающие из иранских портов или направляющиеся туда, и начнется в понедельник в 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 мск), пишет Trading Economics. Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, говорится в заявлении американского Центрального командования (CENTCOM).

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предупредил, что "ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности", если его собственным портам будет угрожать американская блокада, сообщило агентство ISNA. Представитель КСИР назвал действия США примером "морского пиратства".

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 411 единиц. Число газовых буровых понизилось на три, до 127 единиц.