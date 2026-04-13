Среднесрочные ориентиры для рубля - 80 руб./$1 и 11,5 руб./юань - БКС Экспресс

После сильного падения краткосрочный отскок пар рубль/доллар и рубль/юань может наступить в любой момент, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер. Среднесрочные ориентиры для рубля - 80 руб./$1 и 11,5 руб./юань.

Рубль вернулся на максимумы. Причин резкого подорожания рубля и ослабления курсов инвалют, по мнению эксперта, несколько:

- Минфин приостановил операции на валютном рынке - объем покупки валюты на рынке сильно снизился, а спрос на валюту под импорт еще не восстановился.

- Дисконты российской нефти сокращаются. В страну поступает больше экспортной выручки за счет дорогих нефти и газа.

- В ЦБ не исключают монетарную паузу на фоне усиления инфляции. Из-за высоких ставок спрос на рублевые инструменты сохраняется повышенным.

- Ликвидность на валютном рынке есть - юаневые ставки после мартовских пиковых выше 40% уже упали ниже 1%.

"Влияние этих факторов может ощущаться до конца весны, повышенный экспорт и сниженный импорт могут и дальше поддерживать курс нацвалюты и давить на котировки инвалют, - прогнозирует Зельцер. - Тем не менее со второй половины года ожидается восстановление доллара, евро и юаня, курсы до конца 2026 года способны вернуться на весенние пики".

На взгляд аналитика, перспективные факторы - ускорение цикла денежно-кредитной политики к концу года и прогноз ключевой ставки на уровне 12%, вероятность корректировки бюджетного правила, расширение дифференциала процентных ставок мировых центробанков. Поэтому наблюдаемая коррекция выглядит интересной для формирования тактических позиций под перспективу очередной волны роста курсов инвалют.

"Долгосрочные ориентиры: доллар - 85 руб., евро - к 100 руб., юань - за 12 руб., - отмечает стратег. - Среднесрочные ориентиры: доллар - 80 руб. и юань - 11,5 руб. На фоне перепроданности валютных инструментов после сильного падения краткосрочный отскок пар может наступить в любой момент".

