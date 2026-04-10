Рынок акций может отыграть отметку 2800п индекса Мосбиржи на следующей неделе - ПСБ

Стабилизация цен на нефть может помочь рынку акций отыграть 2800 пунктов индекса Мосбиржи на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"Российский фондовый рынок продолжил снижение, обновив минимумы с февраля, - отмечают эксперты в комментарии. - Индекс Мосбиржи находился под давлением продаж в "весовых" бумагах компаний нефтегазового сектора, проходящих на фоне коррекции в ценах на нефть. На предстоящей неделе российский фондовый рынок может попытаться отыграть отметку 2800 пунктов, выступающую ближайшим сопротивлением. Способствовать этому может стабилизация цен на нефть. Также инвесторы могут начать закладывать снижение ставки ЦБ РФ на апрельском заседании".

В свою очередь, рубль на текущей неделе продолжил восстанавливаться, в результате чего пара CNY/RUB вернулась в середину диапазона 11-11,5 руб./юань. При этом в начале недели укрепление рубля сдержало снижение цен на нефть, однако ближе к ее окончанию продажи в иностранных валютах вновь активизировались, подчеркивают аналитики банка.

На предстоящей неделе эксперты ПСБ ожидают продолжения движения пары CNY/RUB в диапазоне 11-11,5 руб./юань со смещением в его нижнюю половину.

