Рубль днем умеренно дорожает в паре с юанем перед выходными

Москва. 10 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль дорожает перед выходными и на фоне остающихся на высоком уровне котировок нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,247 руб., что на 4,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 25 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,96 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 20 копеек, до 90,22 руб./EUR1.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-феврале 2026 года снизилось по сравнению с январем-февралем 2025 года на 32,9% и составило $14,1 млрд (против $21,0 млрд годом ранее).

Согласно опубликованным в пятницу данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-феврале 2026 года сократился в годовом выражении на 9,0% - до $56,7 млрд (с $62,2 млрд в январе-феврале 2025 года), импорт в РФ вырос на 3,5%, до $42,6 млрд (с $41,2 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-феврале 2026 года составил $99,3 млрд, по сравнению с январем-февралем 2025 года он снизился на 4,0%.

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт товаров из РФ в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279,0 млрд.

Рубль продолжит укрепление к юаню на торгах в пятницу, поддержка на уровне 11,25 руб. за юань может не устоять, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор брокер" Андрей Зацепин.

"Пара юань/рубль возобновила снижение после того, как три дня отстаивалась чуть ниже 11,5 руб. за юань. В пятницу курс начнет тестировать поддержку на уровне 11,25 руб. за юань, и не думаем, что она устоит. Похоже, что на рынок уже пошла увеличенная валютная выручка, полученная от взлета цен на энергоносители в марте, поэтому ждем продолжения укрепления рубля", - пишет эксперт в комментарии.

Рубль может продолжить укрепление к юаню на торгах в пятницу с возможными попытками перехода валютной пары к коррекционному восстановлению ближе к концу сессии, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Динамика торговой сессии четверга говорит о полноценном закреплении китайской валюты в диапазоне 11-11,5 руб. за юань и сигнализирует о возможном продолжении снижения, полагает эксперт.

Поддержку данной тенденции оказывает низкий спрос на валюту со стороны импортеров ввиду слабой внутренней экономической активности, и как следствие, ограниченности импорта.

При этом, указывает Зварич, в апреле экспортеры могут предложить повышенный объем валюты на рынке как за счет улучшения условий для сбыта продукции на внешних рынках, так и за счет повышенных отчислений в бюджет, включающих НДД - объем налоговых выплат со стороны крупных нефтегазовых компаний в апреле относительно марта, по оценкам ПСБ, вырастет в 1,3 раза.

"На таком фоне в рамках апреля видим возможности для отступления юаня к нижней границе данного коридора. При этом в пятницу волна снижения в паре юань/рубль, скорее всего, продолжится, однако ближе к концу сессии не исключаем попыток перехода пары к коррекционному восстановлению на фоне закрытия коротких позиций в китайской валюте в преддверии выходных", - пишет аналитик банка в материале.

Нефтяные котировки продолжают немного подрастать днем в пятницу, но завершают неделю падением более чем на 10%.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,03%, до $95,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,2%, до $98,05 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent выросла в цене на 1,2%, WTI - на 3,7%. В то же время с начала недели обе марки потеряли более 10% на новости о соглашении о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном.

При этом Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и его союзников в том, что они продолжают наносить удары по объектам на их территориях. В частности, государственное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на анонимный источник сообщило, что в результате атак был поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса королевства, в том числе насосные станции на трубопроводе Восток-Запад, позволяющем экспортировать нефть без использования Ормузского пролива, а также объекты на нефтепромысле в Манифе.

В то же время трафик судов через Ормузский пролив составляет менее 10% от нормальных значений.

Ожидается, что американо-иранские переговоры пройдут в Исламабаде на выходных.