Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 2025 г. на уровне 1,0%
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0% (была опубликована в феврале), говорится в сообщении статслужбы, в котором дана вторая оценка ВВП за прошлый год и актуализированы квартальные данные за 2025 год. Росстат также...
 
Обмен криптовалют в РФ нельзя будет провести за наличные
Обмен криптовалют в России нельзя будет провести за наличные, предполагается совершение только безналичных операций, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. "Мы предполагаем, что реализация всех операций должна осуществляться безналичным путем....
 
Доходы от лицензий на недра выросли впервые с 2021 года
Объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2025 г. увеличился на 29% по сравнению с показателем предыдущего года и составил около 31 млрд руб. Об этом говорится в материалах Роснедр, с которыми...
 
10 апреля 2026 года 15:23

Рубль днем умеренно дорожает в паре с юанем перед выходными

Москва. 10 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль дорожает перед выходными и на фоне остающихся на высоком уровне котировок нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,247 руб., что на 4,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 25 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,96 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 20 копеек, до 90,22 руб./EUR1.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-феврале 2026 года снизилось по сравнению с январем-февралем 2025 года на 32,9% и составило $14,1 млрд (против $21,0 млрд годом ранее).

Согласно опубликованным в пятницу данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-феврале 2026 года сократился в годовом выражении на 9,0% - до $56,7 млрд (с $62,2 млрд в январе-феврале 2025 года), импорт в РФ вырос на 3,5%, до $42,6 млрд (с $41,2 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-феврале 2026 года составил $99,3 млрд, по сравнению с январем-февралем 2025 года он снизился на 4,0%.

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт товаров из РФ в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279,0 млрд.

Рубль продолжит укрепление к юаню на торгах в пятницу, поддержка на уровне 11,25 руб. за юань может не устоять, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор брокер" Андрей Зацепин.

"Пара юань/рубль возобновила снижение после того, как три дня отстаивалась чуть ниже 11,5 руб. за юань. В пятницу курс начнет тестировать поддержку на уровне 11,25 руб. за юань, и не думаем, что она устоит. Похоже, что на рынок уже пошла увеличенная валютная выручка, полученная от взлета цен на энергоносители в марте, поэтому ждем продолжения укрепления рубля", - пишет эксперт в комментарии.

Рубль может продолжить укрепление к юаню на торгах в пятницу с возможными попытками перехода валютной пары к коррекционному восстановлению ближе к концу сессии, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Динамика торговой сессии четверга говорит о полноценном закреплении китайской валюты в диапазоне 11-11,5 руб. за юань и сигнализирует о возможном продолжении снижения, полагает эксперт.

Поддержку данной тенденции оказывает низкий спрос на валюту со стороны импортеров ввиду слабой внутренней экономической активности, и как следствие, ограниченности импорта.

При этом, указывает Зварич, в апреле экспортеры могут предложить повышенный объем валюты на рынке как за счет улучшения условий для сбыта продукции на внешних рынках, так и за счет повышенных отчислений в бюджет, включающих НДД - объем налоговых выплат со стороны крупных нефтегазовых компаний в апреле относительно марта, по оценкам ПСБ, вырастет в 1,3 раза.

"На таком фоне в рамках апреля видим возможности для отступления юаня к нижней границе данного коридора. При этом в пятницу волна снижения в паре юань/рубль, скорее всего, продолжится, однако ближе к концу сессии не исключаем попыток перехода пары к коррекционному восстановлению на фоне закрытия коротких позиций в китайской валюте в преддверии выходных", - пишет аналитик банка в материале.

Нефтяные котировки продолжают немного подрастать днем в пятницу, но завершают неделю падением более чем на 10%.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,03%, до $95,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,2%, до $98,05 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent выросла в цене на 1,2%, WTI - на 3,7%. В то же время с начала недели обе марки потеряли более 10% на новости о соглашении о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном.

При этом Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и его союзников в том, что они продолжают наносить удары по объектам на их территориях. В частности, государственное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на анонимный источник сообщило, что в результате атак был поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса королевства, в том числе насосные станции на трубопроводе Восток-Запад, позволяющем экспортировать нефть без использования Ормузского пролива, а также объекты на нефтепромысле в Манифе.

В то же время трафик судов через Ормузский пролив составляет менее 10% от нормальных значений.

Ожидается, что американо-иранские переговоры пройдут в Исламабаде на выходных.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 апреля 2026 года 19:51
Рынок акций на неделе опустился к 2725п по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и укрепления рубля
Рынок акций РФ на минувшей неделе снизился на фоне упавшей нефти после известий о временном перемирии США и Ирана, сохраняющейся паузы в трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию, данных Росстата об ускорении инфляции и сигналов от ЦБ РФ о возможной паузе в смягчении монетарной ДКП. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля вышел вниз из коридора 2750-2800 пунктов и опустился до 2725 пунктов, уровня 2-месячной давности.    читать дальше
10 апреля 2026 года 19:40
Рынок акций РФ в пятницу просел до 2725п по индексу МосБиржи, неделю закрыл в минусе
Москва. 10 апреля. Рынок акций РФ в пятницу завершил торги смешанной динамикой основных индексов на фоне укрепления рубля, улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подросшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $97 за баррель) из-за сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня на Ближнем Востоке и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе. Индекс МосБиржи на фоне укрепления официального курса рубля опустился в район 2725 пунктов, обновив минимум за 2 месяца.    читать дальше
10 апреля 2026 года 19:31
Рубль в пятницу подорожал в паре с юанем перед выходными днями
Москва. 10 апреля. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль вырос перед выходными днями и на фоне сообщений о возможном продлении послаблений санкций относительно российских нефти и нефтепродуктов. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2355 руб., что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
10 апреля 2026 года 18:48
Рубль продолжит укрепление на следующей неделе - УК "Первая"
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление и может составить 75-78 руб./$1 и 11,0-11,4 руб./юань на следующей неделе, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "В ближайшее время на валютный рынок, вероятно, будет более активно поступать выручка от продажи экспортных товаров по более...    читать дальше
10 апреля 2026 года 18:27
Рынок акций может отыграть отметку 2800п индекса Мосбиржи на следующей неделе - ПСБ
Стабилизация цен на нефть может помочь рынку акций отыграть 2800 пунктов индекса Мосбиржи на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российский фондовый рынок продолжил снижение, обновив минимумы с февраля, - отмечают эксперты в комментарии. - Индекс Мосбиржи находился под давлением...    читать дальше
10 апреля 2026 года 18:00
Вероятный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие недели - 76-80 руб./$1 - Freedom Finance Global
Вероятный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие недели составляет 76-80 руб./$1, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Среднесрочно рубль поддерживает жесткая денежно-кредитная политика Банка России, - пишет эксперт в комментарии. - Регулятор 20 марта снизил ставку только...    читать дальше
10 апреля 2026 года 17:35
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Полюса
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3100 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера. Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплату дивидендов по итогам четвертого квартала 2025 года в размере 56,8 рубля на акцию. На фоне этой...    читать дальше
10 апреля 2026 года 17:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CITIC Securities
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CITIC Securities с целевой ценой CNY 32,40 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 24,9%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы CITIC Securities, - пишет...    читать дальше
10 апреля 2026 года 16:27
Стабильная дивполитика Полюса поддерживает инвестиционную привлекательность его акций - "Цифра брокер"
Стабильная дивидендная политика ПАО "Полюс" поддерживает инвестиционную привлекательность его акций, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2025 года - 56,8 рубля на акцию. По текущим котировкам это...    читать дальше
10 апреля 2026 года 15:53
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ДВМП
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), сообщается в обзоре аналитиков. Компания представила финансовые результаты за 2025 год по МСФО: в годовом сопоставлении выручка опустилась на 7% до 171,6 млрд руб., показатель...    читать дальше
10 апреля 2026 года 15:23
"БКС МИ" повысил оценку акций Oracle до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Oracle Corp. до "позитивной" с целевой ценой $160 за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Oracle проходит этап структурной трансформации из поставщика корпоративного ПО в провайдера облачной и ИИ-инфраструктуры, - пишет аналитик Айнур...    читать дальше
10 апреля 2026 года 14:56
Акции Озона привлекательны для покупок -ПСБ
Акции МКПАО "Озон" привлекательны для покупок, полагают аналитики банка ПСБ. Совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 рублей на акцию. Последний день для покупки бумаг для попадания в реестр акционеров: 25 мая 2026 года. "Считаем акции компании...    читать дальше
10 апреля 2026 года 14:33
Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка на фоне опубликованных результатов по РСБУ за март, сообщается в обзоре аналитиков. Согласно опубликованному банком пресс-релизу, чистая прибыль банка в марте 2026 года составила 166,4 млрд руб. при рентабельности...    читать дальше
10 апреля 2026 года 14:06
Прогноз по индексу Мосбиржи на конец 2026г остается на уровне 3300-3400п - "Т-Инвестиции"
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз по индексу Мосбиржи на уровне 3300-3400 пунктов на конец текущего года, говорится в комментарии старшего аналитика брокера Александра Потехина. "Перспективы рынка акций на более длинном горизонте остаются позитивными: оценки бумаг все еще невысоки, в то время как...    читать дальше
10 апреля 2026 года 13:27
Драйвер для цены акций Сбербанка на ближайшие 2-3 месяца - диввыплаты - Альфа-банк
Основным драйвером для котировок акций Сбербанка в ближайшие два-три месяца будут дивидендные выплаты, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка. На наш взгляд, результаты эмитента за 3М26 по РСБУ в целом подтверждают реалистичность прогнозов менеджмента на текущий год (ROE>22%). По нашим...    читать дальше
Страница 1 из 7
