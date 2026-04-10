Рубль продолжит укрепление к юаню - "Алор Брокер"

Рубль продолжит укрепление к юаню на торгах в пятницу, поддержка на уровне 11,25 руб. за юань может не устоять, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Пара юань/рубль возобновила снижение, после того как три дня отстаивалась чуть ниже 11,5 руб. за юань. В пятницу курс начнет тестировать поддержку на уровне 11,25 руб. за юань, и не думаем, что она устоит. Похоже, что на рынок уже пошла увеличенная валютная выручка, полученная от взлета цен на энергоносители в марте, поэтому ждем продолжения укрепления рубля", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.