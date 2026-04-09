Альфа-банк сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле

Альфа-банк сохраняет прогноз снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) на заседании 24 апреля 2026 года, сообщается в обзоре аналитиков.

Негативным сюрпризом динамики цен за последнюю неделю стало прекращение дефляции в плодоовощном сегменте, что способствовало ускорению инфляции в продовольственном сегменте, отмечают эксперты.

"Но поскольку динамика цен в этом сегменте в наименьшей степени, по сравнению со сферой услуг и сегментом непродовольственных товаров, отражает динамику спроса и в значительной степени является результатом проявления разовых факторов (погодные условия, например), мы полагаем, что рост цен в этом сегменте может носить разовый характер; для ЦБ РФ этот фактор ускоренной продовольственной инфляции в меньшей степени создает опасения повышения проинфляционного давления по сравнению с другими источниками инфляции", - говорится в комментарии Альфа-банка.

Хотя советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов в ходе коммуникационной сессии в Новосибирске сообщил, что ЦБ РФ на предстоящем заседании в апреле может рассмотреть как возможность паузы, так и снижения ключевой ставки, аналитики Альфа-банка сохраняют прогноз ее снижения на 50 б.п. на ближайшем заседании 24 апреля.

