ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на горизонте года на уровне 420 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

Эмитент по итогам января-марта 2026 года сохраняет хорошие темпы роста чистого процентного дохода, ускорив динамику в марте до 28%, констатирует эксперт.

Это обусловлено как поступательным увеличением кредитного портфеля, так и процентной маржи на фоне опережающего снижения стоимости привлеченных средств, отмечает он.

Рост операционных доходов ускорился до 38%, вероятно, за счет валютной переоценки на фоне ослабления рубля, а также переоценки портфеля ценных бумаг после снижения ключевой ставки ЦБ РФ в марте, указывает Грицкевич.

"Однако обращает на себя внимание рост кредитного риска в марте до 2,4% (1,2% годом ранее), который "съел" весь дополнительный эффект от роста маржинальности и переоценки, - пишет аналитик ПСБ. - На этом фоне мы сохраняем достаточно консервативную оценку прибыли Сбербанка по итогам 2026 года на уровне 1,8 трлн руб. (+7%); основной риск по банковской системе по-прежнему видим со стороны кредитного качества корпоративного портфеля".

