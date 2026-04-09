"Финам" рекомендует "покупать" акции Норникеля с прогнозной ценой 156,4 руб

"Финам" рекомендует "покупать" акции ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 15%, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева.

Конфликт на Ближнем Востоке привел к коррекции цен на никель, медь и металлы платиновой группы, так как создал угрозу снижения инвестиционной и производственной активности в мире и падения спроса на сырье, констатирует эксперт.

Ожидаемое урегулирование конфликта может поддержать цены на металлы, отмечает он.

"Если ралли в металлах в начале года задало верхнюю границу, то состоявшаяся коррекция определила нижнюю границу диапазона, в котором мы ожидаем консолидацию цен на металлы на среднесрочный период. Новый диапазон цен обеспечит "Норникелю" более сильные результаты в 2026 году, - пишет Калачев. - Ключевыми рисками видим концентрацию на Китае как основном рынке сбыта, неопределенность с переносом медного завода в КНР, угрозу введения заградительных пошлин на поставки палладия из РФ в США".

ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия.

