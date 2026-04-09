Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Дефицит бюджета РФ в январе-марте составил почти 4,6 трлн руб.
Федеральный бюджет РФ в 1-м квартале 2026 года, по предварительным данным, исполнен с дефицитом в размере 4,576 трлн рублей, или 1,9% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован...
 
ЦБ сохраняет сигнал о будущей направленности ДКП
Банк России сохраняет сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), с мартовского заседания прошло не так много времени для его изменения, заявил сегодня советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии ЦБ с...
 
В Москве в 1,5 раза выросла доля свободных офисов в аренду
Объем вакантных офисных площадей, предназначенных для аренды, в качественных бизнес-центрах Москвы по итогам 1-го квартала 2026 г. увеличился год к году в 1,5 раза до 948 552 кв. м, говорится в исследовании NF Group. По данным этой компании,...
 
09 апреля 2026 года 09:10

Подъем Dow Jones был максимальным за год

Американские фондовые индексы резко выросли в по итогам торгов в среду, подъем Dow Jones был максимальным за год. Рынки акций стран Азии в основном снижаются в четверг. Цены на нефть умеренно растут утром четверга, Brent торгуется около $97,4 за баррель.

Американские фондовые индексы резко выросли в среду на новости о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном, подъем Dow Jones Industrial Average был максимальным с апреля прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Он отметил, что удары приостановит и Иран. Ранее Трамп угрожал "гибелью цивилизации" в том случае, если Иран в отведенный срок не позволит судам проходить через пролив. Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на перемирие с США, сообщил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи.

На этом фоне резко снизились цены на нефть: июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели по итогам торгов на 13%, майские контракты на WTI упали в цене более чем на 16%, что стало самым резким снижением с апреля 2020 года.

Акции нефтекомпаний заметно подешевели, в том числе Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - на 4,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 4,3%, Occidental Petroleum Corp. - на 5%.

В то же время уверенно подорожали бумаги транспортных компаний и представителей туристического сектора. Котировки акций American Airlines Group (SPB: AAL) Inc., United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. и Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. выросли соответственно на 5,6%, 7,9% и 3,8%.

Delta Air увеличила выручку в первом квартале 2026 года на 9,4%, до рекорда для января-марта, благодаря сохранению высокого спроса на авиаперевозки. В то же время авиакомпания зафиксировала чистый убыток против чистой прибыли годом ранее, в том числе из-за роста расходов на топливо, составившего 14%.

Цены бумаг круизных операторов Carnival Corp. и Norwegian Cruise Line подскочили на 11,2% и 7,6%.

Рыночная стоимость Levi Strauss & Co. выросла на 10,7%. Американский производитель джинсовой одежды в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль на 30%, а также улучшил годовой прогноз.

Лидерами подъема среди компонентов Dow Jones в среду стали акции Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (+6,9%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+6,5%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (+5,5%).

Протокол мартовского заседания Федеральной резервной системой (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ обсуждали резко различающиеся сценарии дальнейшей денежно-кредитной политики, в том числе возможность повышения базовой процентной ставки, в условиях неопределенности в экономике, усилившейся в результате ближневосточного конфликта.

"Большинство участников выразили опасения, что затягивание ближневосточного конфликта может привести к ухудшению условий на рынке труда США, в результате чего потребуется дополнительное снижение ставки Федрезервом", - говорится в протоколе. Одновременно "многие указывали на риск более длительного, чем ожидается, сохранения повышенной инфляции в условиях устойчивого роста цен на нефть, что может потребовать подъема ставки ФРС", отмечается в документе.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытия рынка в среду вырос на 2,85% - до 47909,92 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 2,51% - до 6782,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,8%, составив 22635 пунктов.

Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в четверг на фоне неопределенности вокруг перемирия между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил о нарушениях трех из десяти пунктов базовых соглашений сторон.

По его словам, одно из нарушений - продолжение ударов Израиля по Ливану. Кроме того, он отметил появление неприятельского дрона в иранском воздушном пространстве и тот факт, что США продолжают отказывать Тегерану в праве на обогащение урана, хотя это также один из пунктов договоренностей.

"В такой ситуации двусторонние переговоры или перемирие являются сомнительными", - говорится в заявлении Галибафа.

Между тем американский президент Дональд Трамп пообещал масштабные удары, если Иран не будет придерживаться условий соглашения о прекращении огня. Trading Economics указывает на сохранение Ормузского пролива в значительной степени закрытым вопреки соглашению.

Дополнительное давление на котировки оказывает опубликованный накануне протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, показавший, что все больше ее руководителей считают потенциально необходимым повысить процентные ставки для сдерживания инфляции.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 0,2%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Longfor Group Holdings, дешевеющие на 4,6%.

Рыночная стоимость BYD Co. Ltd. уменьшается на 4,2%, Alibaba (SPB: BABA) Health - на 4,1%, Kuaishou Technology - на 4%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,9%.

Капитализация Geely повышается на 2,7%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 3,8%, WuXi AppTec - на 3,2%, Li Ning и China Hongqiao Group - на 4%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,6%.

Индекс доверия потребителей к экономике Японии в марте упал до минимальных с мая прошлого года 33,3 пункта с пересмотренных вниз 39,7 пункта месяцем ранее, которые были максимальными с апреля 2019 года, сообщило в четверг правительство страны. Рынок в среднем ожидал 38 пунктов в марте, по данным Trading Economics.

Иностранные инвесторы на неделе до 4 апреля нарастили вложения в японские акции на рекордные 2,96 трлн иен ($18,63 млрд), сообщило министерство финансов.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Aeon (-7,6%).

Рыночная стоимость ARCHION уменьшается на 4,6%, Mitsui Chemicals - на 4,5%, Socionext - на 5,4%, Disco Corp. - на 4,4%.

Цена бумаг Furukawa Electric увеличивается на 4,5%, JGC Holdings - на 3,8%, Yokogawa Electric - на 3,6%, Sumco Corp. - на 3,1%, Kanadevia - на 3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,3%.

Стоимость акций Korean Air Lines уходит вниз на 2,6%, Hyundai Motor - на 2,2%, Samsung Electronics - на 3,2%, SK Hynix - на 2,4%.

Котировки бумаг Posco растут на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

Рыночная стоимость BHP снизилась на 0,4%, Rio Tinto - на 0,9%.

Цены на нефть умеренно повышаются в четверг, частично восстанавливая потери, понесенные накануне на новостях об объявлении США и Ираном двухнедельного перемирия для проведения переговоров.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск увеличилась на $2,68 (2,83%), до $97,43 за баррель. В среду контракт подешевел на $14,52 (13,29%), до $94,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,51 (3,72%), до $97,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $18,54 (16,41%), до $94,41 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывают сомнения в устойчивости режима прекращения огня, а также реальности перспективы скорого восстановления поставок нефти через Ормузский пролив.

Израиль в среду продолжал наносить удары по Ливану, что было воспринято Тегераном как нарушение договоренности о перемирии.

Вашингтону нужно определиться, желает ли он полного прекращения огня, в том числе в Ливане, для переговоров с Тегераном, или ему ближе продолжение конфликта, для чего США задействуют Израиль, заявил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сказал, что перемирие США и Ирана также распространяется и на Ливан.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли это утверждение Шарифа.

Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что удары Израиля по Ливану являются отдельной от договоренностей с Ираном темой, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Вашингтон никогда не давал Тегерану обещаний относительно Ливана.

"Если Иран хочет, чтобы эти переговоры провалились из-за конфликта, в который они оказались втянуты из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения (...) это, в конечном счете, их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо", - сказал Вэнс.

На фоне противоречивых заявлений сторон ближневосточного конфликта перспективы возобновления судоходства в Ормузском проливе остаются неясными.

Накануне иранские СМИ сообщали, что Тегеран вновь закроет пролив из-за действий Израиля. В Белом доме эти сообщения назвали ложными.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 апреля 2026 года 19:29
Рубль в четверг заметно укрепился в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть
Москва. 9 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль вырос на фоне позитивной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2955 руб., что на 15,95 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
09 апреля 2026 года 19:25
Рынок акций РФ в четверг просел к 2730п по индексу МосБиржи, несмотря на рост нефти
Москва. 9 апреля. Российский рынок акций в четверг снизился на фоне сомнений в дальнейшем смягчении монетарной политики ЦБ РФ, а также в отсутствие новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию; откат сдерживается коррекционным ростом нефти (июньский фьючерс на Brent отскочил выше $96 за баррель) после падения днем ранее на новостях о временном перемирии США и Ирана. Индекс МосБиржи откатился в район 2730 пунктов на фоне укрепления рубля.    читать дальше
09 апреля 2026 года 19:00
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 384 рублей за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Представленные финансовые результаты...    читать дальше
09 апреля 2026 года 18:31
Альфа-банк сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле
Альфа-банк сохраняет прогноз снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) на заседании 24 апреля 2026 года, сообщается в обзоре аналитиков. Негативным сюрпризом динамики цен за последнюю неделю стало прекращение дефляции в плодоовощном сегменте, что способствовало ускорению...    читать дальше
09 апреля 2026 года 18:07
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на горизонте года на уровне 420 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. Эмитент по итогам января-марта 2026 года сохраняет хорошие темпы роста чистого...    читать дальше
09 апреля 2026 года 17:02
Оценка акций Сбербанка остается "позитивной" - "Газпромбанк Инвестиции"
Оценка акций Сбербанка остается "позитивной", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сильный финансовый отчет за март 2026 года благодаря опережающим темпам роста чистых процентных доходов относительно операционных расходов, констатируют эксперты. На фоне...    читать дальше
09 апреля 2026 года 16:36
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили X5 в топ-10 акций РФ, исключили МТС
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив в него акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и исключив "МТС", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: X5, ПАО "Транснефть" прив., ПАО "Полюс", ГМК "Норильский Никель", ПАО "Газпром",...    читать дальше
09 апреля 2026 года 16:04
Акции Сбербанка остаются фундаментально недооцененными - "КИТ Финанс брокер"
Акции Сбербанка остаются фундаментально недооцененными, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс брокер". Эмитент в 1К26 получил рекордную квартальную прибыль в 491 млрд руб. (ROE - 23,6% и CIR - 24,4%) и уверенно движется к новому историческому максимуму по годовой прибыли на уровне...    читать дальше
09 апреля 2026 года 15:28
Рубль днем дорожает в паре с юанем на фоне усилившей рост нефти
Москва. 9 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль дорожает на фоне ускорившей рост нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,36 руб., что на 9,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
09 апреля 2026 года 15:27
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ДВМП и Сбербанка
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) и Сбербанка, сообщается в обзоре аналитиков. "Отчетность ДВМП за 2025 год по МСФО, на наш взгляд, оказывает ограниченное влияние на настроения инвесторов, так как основной...    читать дальше
09 апреля 2026 года 14:50
"Финам" повысил рейтинг акций Amgen до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Amgen с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $406 за штуку, что предполагает потенциал роста 19,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Бумаги эмитента в марте-апреле показали негативную динамику под...    читать дальше
09 апреля 2026 года 14:17
ПСБ сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 14,5% в апреле
Банк ПСБ сохраняет прогноз снижения ключевой ставки Банка России до 14,5% годовых по итогам заседания в апреле текущего года, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова. Эксперт не склонен считать стабилизацию инфляции серьезным основанием для паузы в цикле снижении ключевой ставки, так как...    читать дальше
09 апреля 2026 года 13:36
Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле пока остается базовым сценарием - "БКС МИ"
Снижение ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам апрельского заседания, вероятно, пока остается базовым сценарием, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров. "Регулятор, скорее всего, снизит ставку на 0,5 п.п. на заседании 24 апреля 2026 года. Далее...    читать дальше
09 апреля 2026 года 13:09
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций Полюса и "негативную" для акций ЮГК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку для акций ПАО "Полюс" и "негативную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Притоки в биржевые фонды ETF, связанные с золотом, в 1К26 сократились на...    читать дальше
09 апреля 2026 года 12:37
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Опубликованные сокращенные результаты эмитента за I квартал 2026 года по РСБУ эксперты оценивают как...    читать дальше
Страница 1 из 6
1
