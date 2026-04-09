Американские фондовые индексы резко выросли в по итогам торгов в среду, подъем Dow Jones был максимальным за год. Рынки акций стран Азии в основном снижаются в четверг. Цены на нефть умеренно растут утром четверга, Brent торгуется около $97,4 за баррель.

Американские фондовые индексы резко выросли в среду на новости о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном, подъем Dow Jones Industrial Average был максимальным с апреля прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Он отметил, что удары приостановит и Иран. Ранее Трамп угрожал "гибелью цивилизации" в том случае, если Иран в отведенный срок не позволит судам проходить через пролив. Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на перемирие с США, сообщил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи.

На этом фоне резко снизились цены на нефть: июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели по итогам торгов на 13%, майские контракты на WTI упали в цене более чем на 16%, что стало самым резким снижением с апреля 2020 года.

Акции нефтекомпаний заметно подешевели, в том числе Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - на 4,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 4,3%, Occidental Petroleum Corp. - на 5%.

В то же время уверенно подорожали бумаги транспортных компаний и представителей туристического сектора. Котировки акций American Airlines Group (SPB: AAL) Inc., United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. и Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. выросли соответственно на 5,6%, 7,9% и 3,8%.

Delta Air увеличила выручку в первом квартале 2026 года на 9,4%, до рекорда для января-марта, благодаря сохранению высокого спроса на авиаперевозки. В то же время авиакомпания зафиксировала чистый убыток против чистой прибыли годом ранее, в том числе из-за роста расходов на топливо, составившего 14%.

Цены бумаг круизных операторов Carnival Corp. и Norwegian Cruise Line подскочили на 11,2% и 7,6%.

Рыночная стоимость Levi Strauss & Co. выросла на 10,7%. Американский производитель джинсовой одежды в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль на 30%, а также улучшил годовой прогноз.

Лидерами подъема среди компонентов Dow Jones в среду стали акции Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (+6,9%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+6,5%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (+5,5%).

Протокол мартовского заседания Федеральной резервной системой (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ обсуждали резко различающиеся сценарии дальнейшей денежно-кредитной политики, в том числе возможность повышения базовой процентной ставки, в условиях неопределенности в экономике, усилившейся в результате ближневосточного конфликта.

"Большинство участников выразили опасения, что затягивание ближневосточного конфликта может привести к ухудшению условий на рынке труда США, в результате чего потребуется дополнительное снижение ставки Федрезервом", - говорится в протоколе. Одновременно "многие указывали на риск более длительного, чем ожидается, сохранения повышенной инфляции в условиях устойчивого роста цен на нефть, что может потребовать подъема ставки ФРС", отмечается в документе.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытия рынка в среду вырос на 2,85% - до 47909,92 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 2,51% - до 6782,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,8%, составив 22635 пунктов.

Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в четверг на фоне неопределенности вокруг перемирия между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил о нарушениях трех из десяти пунктов базовых соглашений сторон.

По его словам, одно из нарушений - продолжение ударов Израиля по Ливану. Кроме того, он отметил появление неприятельского дрона в иранском воздушном пространстве и тот факт, что США продолжают отказывать Тегерану в праве на обогащение урана, хотя это также один из пунктов договоренностей.

"В такой ситуации двусторонние переговоры или перемирие являются сомнительными", - говорится в заявлении Галибафа.

Между тем американский президент Дональд Трамп пообещал масштабные удары, если Иран не будет придерживаться условий соглашения о прекращении огня. Trading Economics указывает на сохранение Ормузского пролива в значительной степени закрытым вопреки соглашению.

Дополнительное давление на котировки оказывает опубликованный накануне протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, показавший, что все больше ее руководителей считают потенциально необходимым повысить процентные ставки для сдерживания инфляции.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 0,2%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Longfor Group Holdings, дешевеющие на 4,6%.

Рыночная стоимость BYD Co. Ltd. уменьшается на 4,2%, Alibaba (SPB: BABA) Health - на 4,1%, Kuaishou Technology - на 4%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,9%.

Капитализация Geely повышается на 2,7%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 3,8%, WuXi AppTec - на 3,2%, Li Ning и China Hongqiao Group - на 4%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,6%.

Индекс доверия потребителей к экономике Японии в марте упал до минимальных с мая прошлого года 33,3 пункта с пересмотренных вниз 39,7 пункта месяцем ранее, которые были максимальными с апреля 2019 года, сообщило в четверг правительство страны. Рынок в среднем ожидал 38 пунктов в марте, по данным Trading Economics.

Иностранные инвесторы на неделе до 4 апреля нарастили вложения в японские акции на рекордные 2,96 трлн иен ($18,63 млрд), сообщило министерство финансов.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Aeon (-7,6%).

Рыночная стоимость ARCHION уменьшается на 4,6%, Mitsui Chemicals - на 4,5%, Socionext - на 5,4%, Disco Corp. - на 4,4%.

Цена бумаг Furukawa Electric увеличивается на 4,5%, JGC Holdings - на 3,8%, Yokogawa Electric - на 3,6%, Sumco Corp. - на 3,1%, Kanadevia - на 3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,3%.

Стоимость акций Korean Air Lines уходит вниз на 2,6%, Hyundai Motor - на 2,2%, Samsung Electronics - на 3,2%, SK Hynix - на 2,4%.

Котировки бумаг Posco растут на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

Рыночная стоимость BHP снизилась на 0,4%, Rio Tinto - на 0,9%.

Цены на нефть умеренно повышаются в четверг, частично восстанавливая потери, понесенные накануне на новостях об объявлении США и Ираном двухнедельного перемирия для проведения переговоров.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск увеличилась на $2,68 (2,83%), до $97,43 за баррель. В среду контракт подешевел на $14,52 (13,29%), до $94,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,51 (3,72%), до $97,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $18,54 (16,41%), до $94,41 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывают сомнения в устойчивости режима прекращения огня, а также реальности перспективы скорого восстановления поставок нефти через Ормузский пролив.

Израиль в среду продолжал наносить удары по Ливану, что было воспринято Тегераном как нарушение договоренности о перемирии.

Вашингтону нужно определиться, желает ли он полного прекращения огня, в том числе в Ливане, для переговоров с Тегераном, или ему ближе продолжение конфликта, для чего США задействуют Израиль, заявил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сказал, что перемирие США и Ирана также распространяется и на Ливан.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли это утверждение Шарифа.

Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что удары Израиля по Ливану являются отдельной от договоренностей с Ираном темой, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Вашингтон никогда не давал Тегерану обещаний относительно Ливана.

"Если Иран хочет, чтобы эти переговоры провалились из-за конфликта, в который они оказались втянуты из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения (...) это, в конечном счете, их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо", - сказал Вэнс.

На фоне противоречивых заявлений сторон ближневосточного конфликта перспективы возобновления судоходства в Ормузском проливе остаются неясными.

Накануне иранские СМИ сообщали, что Тегеран вновь закроет пролив из-за действий Израиля. В Белом доме эти сообщения назвали ложными.