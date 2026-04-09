Пространство для укрепления рубля к юаню сохраняется - ПСБ

Пространство для укрепления рубля к юаню сохраняется на горизонте до конца текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Диапазон 11-11,5 руб. за юань, по мнению эксперта, останется актуальным в ближайшее время.

"Ухудшение ситуации на рынке энергоносителей выступает скорее стабилизирующим фактором. При этом баланс спроса и предложения, который в апреле будет смещен в сторону предложения будет способствовать дальнейшим попыткам роста рубля, - пишет Зварич в материале ПСБ. - Здесь отмечаем слабый спрос на валюту как со стороны импортеров, так и со стороны инвесторов. При этом объем предложения валюты в апреле вновь может вырасти. Скажутся более высокие цены на нефть и повышенные отчисления в бюджет - по нашим оценкам, объем налогов со стороны крупных нефтегазовых компаний в апреле может вырасти в 1,3 раза относительно марта за счет выплаты НДД. В такой ситуации до конца месяца сохраняется пространство для укрепления национальной валюты, в результате чего видим риски отката юаня к нижней границе данного коридора".

