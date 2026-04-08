Закрепление котировок Brent ниже $91,70/барр. может вызвать коррекцию к $80/барр. - "Велес Капитал"

Закрепление котировок Brent ниже $91,70/барр. может вызвать коррекцию к $80/барр., считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Июньские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии среды оставались в существенном минусе и теряли около 14% - инвесторы отреагировали на перспективу открытия Ормузского пролива и возобновления поставок нефти с Ближнего Востока, отмечает эксперт в комментарии.

"С технической точки зрения котировки Brent в среду опустились до минимума с начала марта $91,70/барр., - констатирует Кожухова. - Закрепление ниже этой отметки может предвещать развитие нисходящей коррекции с районом важных поддержек у $80/барр. и $75-77/барр. (уровни до начала ближневосточного конфликта). Вероятнее всего, стабилизация котировок у $75-77/барр. даже при оптимистичном сценарии произойдет не ранее чем через несколько недель из-за необходимости восстановления поврежденных нефтяных мощностей в регионе, в то время как краткосрочно фьючерсы могут стремиться к важным уровням при сигналах об открытии Ормузского пролива".

По мнению аналитика, сохранение напряженности и нарушение условий перемирия, скорее всего, будет сопровождаться возвращением котировок нефти вышt $103,50/барр., в то время как в режиме ожидания фьючерсы могут оставаться недалеко от $100/барр.

