Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне обвалившейся нефти

Москва. 8 апреля. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, рубль понижается на фоне сильного падения цен на нефть за счет улучшения ситуации на Ближнем Востоке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,457 руб., что на 6,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 55 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,38 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 38 копеек, до 91,66 руб./EUR1.

"Во вторник укрепление рубля продолжилось, курсовые котировки закрепились в диапазоне 11-11,5 руб. за юань. Спрос на валюту по-прежнему остается ограниченным на фоне слабой внутренней экономической активности и, как следствие, ограниченности импорта. При этом предложение валюты от экспортеров в апреле, напротив, может вырасти в результате улучшения условий для сбыта продукции на внешних рынках (средняя стоимость российской нефти за март выросла на 73% м/м), а также ожидаемых крупных выплат по нефтегазовым сборам в бюджет. Наметившееся сегодня перемирие в Персидском заливе и коррекция цен на нефть, скорее, ориентирует на некоторую стабилизацию курсовых котировок. Однако потенциал укрепления рубля может быть не исчерпан, с учётом обозначенных выше факторов и сохранения заметного отклонения индекса курса рубля от индекса некоторых валют ЕМ, которые выглядят заметно крепче", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Обвал цен на нефть на новостях о временном прекращении ударов США по Ирану продолжается днем в среду, котировки снижаются рекордными темпами примерно за шесть лет.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск падает на 15,59%, до $92,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) рухнули к этому времени на 17,57%, до $93,09 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США. Ранее Трамп угрожал "гибелью цивилизации" в том случае, если Иран в отведенный срок не откроет Ормузский пролив.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", говорится в заявлении Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 3,72 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что эти данные укажут на снижение запасов на 1 млн баррелей.