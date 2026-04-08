Базовый прогноз для цены нефти Brent на текущий год - $79/барр. - УК "Первая"

Базовым прогнозом УК "Первая" для цены нефти Brent на текущий год пока выступает отметка $79 за баррель, говорится в комментарии аналитика Анны Бутенко.

"Июньский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures находится на уровне $93,87/барр., - констатирует эксперт. - Пока мы придерживаемся базового прогноза по цене на нефть на текущий год в $79/барр. Brent, в который мы закладывали начало деэскалации уже с текущего месяца, что мы и видим в данный момент. В прогнозе повышенные уровни цен сохраняются на 2К26, со снижением до сбалансированных уровней в $70-75/барр. во втором полугодии".

Вероятность снижения цен к доконфликтным уровням в $60/барр. стратег считает крайне низкой в связи с необходимостью восполнять запасы, использованные за время конфликта и вероятным желанием ключевых потребителей расширить свою "подушку безопасности" в свете возросшего восприятия риска в поставках, что создаст дополнительный спрос и сможет абсорбировать ожидавшийся в начале года избыток предложения.

