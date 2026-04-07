Рубль днем слегка укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 7 апреля. Китайский юань немного опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль слегка подрастает на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,4715 руб., что на 0,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 1 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,93 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, поднялся на 5 копеек, до 91,28 руб./EUR1.

Говорить сейчас о каком-то фундаментальном уровне рубля сложно, так как на него влияет слишком много факторов, ряд из них указывают на то, что РФ ожидает дальнейшего укрепления национальной валюты, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Так он прокомментировал слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о том, что фундаментальные факторы сейчас указывают на более крепкий рубль, чем заложено в сентябрьском макроэкономическом прогнозе - 92,2 руб./$1 на 2026 г. "О курсе много рассуждают, надо смотреть фундаментально на модель. Мы уже говорили, что она предполагает более крепкий, чем в наших предыдущих прогнозах, курс. Мы в апреле это будем отражать при уточнении макропрогноза", - говорил министр в конце марта.

"На самом деле я склонен тут больше согласиться с Грефом (Герман Греф, глава Сбербанка (MOEX: SBER) - ИФ) и Костиным (Андрей Костин, президент Банка ВТБ (MOEX: VTBR) - ИФ), что хорошо бы иметь в диапазоне 90-95 (руб./$1). А фундаментально - дело в том, что у нас курс устанавливается по достаточно узкому сегменту: у нас же, во-первых, действительно нет спроса на импорт особого, инвестиционного спроса особо нет (...), инвестиций нет, отсюда нет спроса на машины и оборудование, и многие готовы были бы их закупать. А во-вторых, мы же перешли на расчеты в рублях и т.д., то есть валюта не участвует, поэтому спрос на валюту и в этой части снижен", - сказал Шохин журналистам.

При этом, добавил глава РСПП, стоило Минфину приостановить действие бюджетного правила до середины года, как произошло некоторое укрепление рубля.

"А если вдруг, дай бог, затянется ситуация с высокими ценами на нефть, то, вообще-то говоря, тогда возникнет укрепление рубля в связи с притоком валюты", - отметил он.

По мнению Шохина, со стороны правительства и ЦБ, возможно, нужные оперативные решения для приведения курса к тому уровню, который был заложен при планировании бюджета на текущий год. "В конце 90-х было такое понятие "валютный коридор". (...) Надо не таргетировать, конечно, не фиксировать курс рубля, но чем-то думали в правительстве и в ЦБ, когда 92,2 (руб./$1) устанавливали среднегодовой курс на 2026 год, значит, какие-то расчеты были. Что реально изменилось, чтобы курс пошел на резкое укрепление? Поэтому говорить о фундаментальном курсе в цифре конкретной я бы не стал, это действительно зависит от многих факторов, и от той же ситуации на Ближнем Востоке, которая повлияет явно и дальше. Поменяют ли Центральный банк или правительство свою политику, условно говоря, относительно продажи/покупки валюты ФНБ, будет ли просто зеркалировать Центральный банк?.. Конечно, лучше бы, если бы Центральный банк, так сказать, интервенировал на этом рынке, но он категорически против", - считает президент РСПП.

Основным сценарием текущего месяца является закрепление курса валютной пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Тенденция к постепенному укреплению рубля может продолжиться на торгах во вторник, говорится в комментарии эксперта.

"В текущий момент мы не видим факторов спроса на валюту, которые могли бы существенно изменить ситуацию на рынке. Да, краткосрочно пара юань/рубль может попытаться перейти к восстановлению и протестировать отметку 11,5 руб. снизу. Однако основным сценарием на апрель видится закрепление китайской валюты в диапазоне 11-11,5 руб. за юань с рисками отступления к его нижней границе ближе к концу месяца, когда вырастет предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат", - пишет Зварич.

Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях пока может продолжить движение ниже уровня в 11,5 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефтяной рынок в понедельник отыгрывал ряд жестких заявлений представителей как США, так и Ирана, впрочем, пока инвесторы скорее заняли выжидательную позицию, не разочаровавшись полноценно в перспективах деэскалации, отмечают эксперты в комментарии.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся выше $110/баррель во вторник, а далее можно ожидать резкого движения цен в зависимости от развития событий вокруг "дедлайна" для переговоров, полагают аналитики банка.

Подъем цен на нефть продолжается днем во вторник.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 1,01%, до $110,81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,95%, до $115,73 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,7%, WTI - на 0,8%.

Участники рынка с тревогой ждут окончания крайнего срока, данного президентом США Дональдом Трампом Ирану для открытия Ормузского пролива.

Трамп заявил накануне, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал президент в Белом доме.

Также американский лидер заявил, что возможные удары США по иранским электростанциям не будут расцениваться как военное преступление, но он надеется, что наносить их не придется. При этом Трамп отметил, что у Ирана есть время до среды для урегулирования конфликта, в противном случае США могут атаковать электростанции.

Банк России во вторник, 7 апреля, в рамках аукциона недельного репо разместил 4 трлн 610 млрд рублей (при лимите 4 трлн 610 млрд рублей и спросе 6 трлн 198,664 млрд рублей) в среднем по ставке 15,02% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 31 марта, ЦБ разместил 4 трлн 220 млрд рублей (при лимите 4 трлн 220 млрд рублей и спросе 5 трлн 896,230 млрд рублей) в среднем по ставке 15,03% годовых.