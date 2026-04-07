Длинные рублевые ОФЗ и валютные облигации остаются в фокусе внимания - "Цифра брокер"

Длинные рублевые госбумаги и валютные облигации остаются в фокусе внимания в расчете на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России и ослабление рубля во втором полугодии 2026 года, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Мы полагаем, что локальный "кризис ликвидности" на валютном рынке предоставляет возможность для покупки подешевевших валютных облигаций при значительном снижении рисков обострения дефицита ликвидности за счет постепенного поступления более высоких экспортных потоков валюты в страну вследствие удорожания стоимости различных сырьевых товаров после начала конфликта на Ближнем Востоке", - пишут эксперты.

