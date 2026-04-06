"Финам" повысил прогнозную цену акций Роснефти до 564 руб

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций "Роснефти" с 481,6 до 564 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Эмитент является одним из ключевых бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке, отмечает эксперт.

"За счет фокуса на сегменте разведки и добычи и наличия финансового рычага компания сильнее аналогов выигрывает от роста цен на нефть. Кроме того, масштабные перебои с поставками нефти в мире могут увеличить актуальность ее масштабного проекта "Восток Ойл", - пишет Кауфман. - При этом, несмотря на сильно улучшившуюся конъюнктуру, акции "Роснефти" торгуются заметно ниже прошлогодних максимумов и сохраняют умеренную оценку по мультипликаторам. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/DPS на 2026 год относительно международных аналогов. Для учета странового и санкционного рисков использован дисконт 30%".

Ключевым риском для акций "Роснефти", по мнению аналитика "Финама", является возможность быстрого завершения конфликта на Ближнем востоке, что привело бы к снижению цен на нефть. Также рисками являются атаки на экспортную и перерабатывающую инфраструктуру и неопределенность относительно будущей жесткости санкций США.

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. ЕЕ деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.