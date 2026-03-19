Рубль, вероятно, продолжит движение к 12,3-12,4 руб. /юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль (CNY/RUB), вероятно, продолжит движение в сторону отметок 12,3-12,4 руб. за юань на торгах в четверг, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

Помимо недостатка иностранной валюты на рынке в связи с приостановкой операций Минфином, отмечают эксперты в комментарии, давление на рубль продолжают оказывать ожидания по смягчению денежно-кредитной политики Банком России.

Цены на нефть, вероятно, продолжат в четверг увеличиваться и попробуют остаться выше $112 за баррель, прогнозируют аналитики.

