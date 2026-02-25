"Финам" повысил прогнозную цену акций NetEase до HKD216,45

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций NetEase Inc. до 216,45 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 20,7% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Цена ADR эмитента повышена инвесткомпанией до $138,91 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,3% от текущего уровня, рекомендация - "покупать".

"Акции компании за последний месяц заметно скорректировались в стоимости, однако даже после просадки сохраняют позитивную годовую динамику. На этом фоне текущая коррекция выглядит как хорошая точка входа для покупки: эмитент выпустил сильный отчет за 2025 год и продолжает развиваться за счет успешных релизов и запуска новых игровых хитов, - пишет Лозовой. - При оценке мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E и EV/EBITDA NTM в сравнении с международными аналогами и собственными историческими мультипликаторами".

Отмечает аналитик "Финама" и возможные риски.

Главный - высокая зависимость от игрового сегмента и от успешности конкретных релизов и франшиз: если новые игры не оправдают ожиданий по удержанию аудитории и монетизации или ослабнет динамика ключевых проектов, то это быстро отразится на темпах роста и марже группы.

Второй крупный блок - регуляторный риск в Китае, указывает Лозовой: лицензирование игр, требования к контенту, ограничения для несовершеннолетних и возможные изменения правил публикации могут влиять как на сроки запуска новых проектов, так и на их финансовую отдачу.

NetEase Inc. - одна из ведущих китайских интернет-компаний, входит в число крупнейших игровых компаний мира по размеру выручки и охвату аудитории.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.