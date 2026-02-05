"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью $29,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 13,2% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Эмитент отчитался за 4К25 лучше ожиданий как по выручке, так и по скорректированной чистой прибыли на акцию, при этом прогнозы по ключевым показателям на 2026 год были подтверждены, констатирует эксперт.

Ранее компания заключила соглашение с администрацией Дональда Трампа, снизив цены на ряд препаратов в обмен на освобождение от тарифов.

Топ-менеджмент Pfizer поделился позитивными результатами исследований в области терапии ожирения - разработки приобретенной фирмы Metsera в этой сфере показывают хороший прогресс, и у эмитента в долгосрочной перспективе есть шансы выйти на быстрорастущий рынок терапии метаболических заболеваний, отмечает Саидова.

"Pfizer на данный момент по-прежнему выглядит недооцененной с фундаментальной точки зрения: торгуется с дисконтом в размере 13,2% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S и EV/S (NTM)", - пишет аналитик "Финама" в обзоре.

К возможным рискам эксперт относит потенциальные неуспехи в области исследований и разработок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.