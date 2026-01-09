Фавориты нефтегазового сектора на 2026г - акции Татнефти, НОВАТЭКа и "префы" Транснефти - ПСБ

Фаворитами нефтегазового сектора на российском фондовом рынке на 2026 год являются акции "Татнефти", "НОВАТЭКа" и привилегированные бумаги "Транснефти", считают аналитики банка ПСБ.

Эксперты в 2026 году скорее отдают предпочтение отдельным историям сектора, чем рекомендуют покупать "широким фронтом", говорится в их стратегии на 2026 год.

"Прежде всего нам интересны нефтяные и завязанные на транспортировку нефти и нефтепродуктов компании со стабильным бизнесом и четкой дивидендной политикой ("Татнефть", "Транснефть"), а из газовых компаний нам больше всего импонирует "НОВАТЭК", обладающий потенциалом для роста за счет "Арктик СПГ 2" и поступательно решающий проблемы с транспортировкой, - пишут аналитики ПСБ. - "Газпром" смотрится менее интересно из-за отсутствия возможности полной компенсации выпадающих европейских объемов и недостаточного эффекта от индексации внутренних тарифов на газ. Также мы не ждем высоких цен на газ в Европе - запасов в ПХГ достаточно, растет предложение СПГ из США и Катара".

Восстановление добычи нефти в стране вследствие ослабления ограничений ОПЕК+ (в 2026 году ждем роста на 0,7%) и умеренное сокращение отгрузок на экспорт (эксперты ждут восстановления со II квартала) вкупе со снижением ключевой ставки будут отчасти компенсировать сохраняющиеся низкими рублевые цены на нефть, указывают в ПСБ.

"Мы прогнозируем, что цена нефти марки Urals на спотовом рынке будет в среднем на уровне 4,8 тыс. рублей за баррель против 5,2 тыс. рублей в 2025 году. В целом в выигрыше в 2026 году будут компании с низкими операционными расходами или умело их контролирующими, а также компании с высокой долговой нагрузкой и подсанкционные в случае появления реальных подвижек к мирному соглашению", - говорится в материале.

Фавориты сектора, по мнению экспертов: "Транснефть" (прогнозная цена привилегированных акций на горизонте года составляет 1600 рублей), "Татнефть" (прогнозная цена обыкновенных акций - 722 рубля, привилегированных - 680 рублей) и "НОВАТЭК" (прогнозная стоимость - 1436 рублей за штуку).

