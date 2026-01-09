Акции Аэрофлота - фавориты сектора транспорта рынка РФ на 2026г - ПСБ

Акции "Аэрофлота" являются фаворитами транспортного сектора на российском фондовом рынке на 2026 год, прогнозная стоимость бумаги составляет 80 рублей за штуку, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на текущий год.

Транспортный сектор в начале 2026 года останется под давлением высокой ставки ЦБ РФ, структурных издержек и внешних ограничений, отмечают эксперты.

В авиаперевозках сохраняются риски замедления пассажиропотока из-за регулярных ограничений воздушного пространства и роста затрат на ремонт и обслуживание парка.

В части морских перевозок, по мнению аналитиков банка, ситуация продолжает осложняться санкциями вкупе со снижением ставок фрахта и обесценением части флота.

Эксперты ПСБ отмечают, что в фокусе находится сохранение операционной эффективности и контроль долговой нагрузки компаний, потенциальным драйвером для обеих сфер остается возможное смягчение санкций.

"Ждем в сегменте автомобилей оживления благодаря снижению ставок, действию льгот, а также повышению утильсбора, что создает ценовое преимущество для локальных производителей", - пишут эксперты в стратегии.

Фавориты, указывают аналитики - акции "Аэрофлота" (прогнозная цена составляет 80 рублей за штуку).

