Акции Яндекса, Озона, ВК, Ростелекома и Группы Позитив - фавориты сектора IT и телекома на 2026г - ПСБ

Акции МКПАО "Яндекс", МКПАО "Озон", МКПАО "ВК", ПАО "Ростелеком" и ПАО "Группа Позитив" будут фаворитами среди бумаг компаний сектора IT и телекома российского рынка акций в текущем году, указывают аналитики банка ПСБ в стратегии на 2026 год.

2025 год оказался сложным для большинства компаний в секторе IT и телекома, констатируют эксперты: из-за высоких ставок в экономике выросли расходы на обслуживание долга, а многие заказчики по этой же причине корректировали бюджеты.

Ожидаемый цикл снижения ключевой ставки Банка России в 2026 году должен постепенно исправить ситуацию, смягчая запланированный сначала года рост фискальной нагрузки на отрасль (повышение страховых взносов до 15%, невозможность сочетать льготы резидентов Сколково и государственных льгот для IT-компаний), отмечают аналитики банка.

Сохранение господдержки отрасли IT очень важно (сохранение 0% НДС для компании из реестра российского ПО), также как и курс на импортозамещение - по мере потепления на геополитическом фоне в страну могут возвращаться иностранные конкуренты, в таком случае крепкие позиции будут у тех компаний, которые ранее активно инвестировали в диверсификацию бизнеса через развитие экосистем и цифровых активов, говорится в стратегии ПСБ.

Фавориты, по мнению экспертов: "Яндекс" (прогнозная цена составляет 5810 рублей за штуку), "Озон" (прогнозная стоимость - 5198 рублей за штуку), VK (прогнозная цена - 377 рублей за штуку), "Ростелеком" (прогнозная цена - 70 рублей за штуку), "Группа Позитив" (прогнозная цена - 1550 рублей за штуку).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.