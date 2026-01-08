Цена алюминия вырастет в 2026г до уровней выше $3000 за тонну - "ВТБ Мои Инвестиции"

Цена алюминия вырастет в 2026 году до уровней выше $3000 за тонну, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции "Алексей Михеев.

По расчетам эксперта, мировой рынок алюминия с 2025 года входит в фазу нарастающего структурного дефицита - с 1% до 5% к 2028 году. Спрос поддерживается растущими потребностями альтернативной энергетики и электросетей.

Михеев ожидает, что цена алюминия в текущем году вырастет до уровней выше $3000 за тонну - по мнению аналитика, это необходимо для того, чтобы увеличилось производство металла и не произошло резкого сокращения его запасов.

